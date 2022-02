Crysis Remastered fonctionne nettement mieux (jusqu’à 80 % d’IPS en plus) qu’à sa sortie

Crytek a lancé Crysis Remastered en septembre 2020. À l’époque, le titre n’était pas vraiment un modèle d’optimisation sur PC. En dépit de configurations minimale et recommandée plutôt modestes, dans les faits, en poussant un peu le curseur des paramètres vers la droite, même une carte comme la GeForce RTX 2080 Ti ne garantissait pas un nombre d’images par seconde très élevé en Full HD (en réalité, les problèmes de performance étaient plutôt liés au CPU). La situation s’est nettement arrangée depuis : selon John Papadopoulos du site DSOGaming, l’augmentation du nombre d’images par seconde avoisine les 80 %.

Septembre 2020 Février 2022

Peu après la sortie du jeu, Linus avait examiné une séquence au framerate souffreteux. Il avait constaté que seul un cœur CPU était utilisé à 97 %, les autres entre 16 % et 52 %. Quant à la RTX 3080, elle ne travaillait qu’à 50 % de ses capacités. Dès novembre 2020, Crytek avait déployé un patch boostant les performances d’environ 40 % dans les zones à forte charge CPU. Ce correctif gommait en partie l’incapacité du jeu à bien répartir la charge de travail sur les différents cœurs.

Environ 50 IPS avant, 90 maintenant

Afin de déterminer si un an et demi plus tard, le jeu est enfin mieux optimisé qu’à sa sortie, John Papadopoulos a rejoué une scène avec des paramètres identiques (1080p/Very High) mais dans la dernière version. Le processeur est un Core i9-9900K et la carte graphique une GeForce RTX 3080. Le nombre d’images par seconde se situait à environ 48 IPS à la sortie du titre, avec un GPU sollicité à 58 %. Le 8e cœur CPU affichait un taux d’utilisation de 97 %. En l’état actuel, Crysis Remastered semble mieux répartir la charge de travail sur plusieurs cœurs CPU. Le nombre d’IPS est en tout cas nettement supérieur, avec environ 88 IPS. Notez qu’en octobre 2021, Crytek avait aussi retiré la protection Denuvo, ce qui peut avoir une incidence sur les gains observés ici. Quoi qu’il en soit, si vous aviez abandonné le titre à sa sortie à cause de mauvaises performances sur votre PC, vous pouvez éventuellement lui accorder une seconde chance.

Source : DSOGaming