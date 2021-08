Crysis Remastered Trilogy : comparaison Xbox 360 / Xbox Series X

Prophet et Alcatraz sont-ils plus à l’aise sur une console lancée en novembre 2005 ou sur une machine fraîchement débarquée en novembre 2020 ?

Après un Crysis Remastered paru l’année dernière et qui n’as pas vraiment fait l’unanimité, Crytek n’en a pas fini de recycler sa franchise Crytek : le studio allemand reviendra à la charge, cette fois avec une Crysis Remastered Trilog. Afin d’illustrer les gains visuels, Crytek livre la vidéo comparative ci-dessous. Elle oppose les versions Xbox 360 des trois opus de Crysis (Crysis, Crysis 2 et Crysis 3) à celles des versions Crysis Remastered Trilogy sur Xbox Series X.

Cette trilogie débarquera dans le courant de l’automne sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera également possible d’y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S grâce à la fonction de rétrocompatibilité ; autrement dit, la compilation n’a pas été conçue spécifiquement pour les consoles de nouvelle génération.

Une réelle plus-value pour les versions PC ?

Sur PC, sur un plan graphique, il est probable que ces opus ne se distinguent pas beaucoup des versions actuellement disponibles. En effet, par rapport à la version Xbox 360, la mouture PC de Crysis 2 profite d’une qualité nettement supérieure grâce aux fonctionnalités DirectX 11. Quant à Crysis 3, c’était une référence en la matière lors de la sortie en 2013. Après, il n’est pas exclu que Crytek nous réserve quelques surprises, par exemple en intégrant du ray tracing.

Lors de l’annonce de cette Crysis Remastered Trilogy le 1e juin dernier, Crytek écrivait :

