800 euros de réduction sur ce PC portable gaming signé Asus avec une RTX 4070

L’Asus TUF Gaming A15 (référence de 2024) est en promotion pendant les soldes d’été, l’occasion d’investir dès maintenant dans un PC portable performant et taillé pour le jeu vidéo pour la rentrée. Entre sa carte graphique Nvidia de haute volée, son superbe écran et son design hors norme, cet appareil a tous les atouts pour devenir le compagnon parfait du gamer que vous êtes.

Une GeForce RTX 4070 pour faire tourner n’importe quel jeu

Le grand atout de cet Asus TUF Gaming A15 est bien sûr sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070, un très bon compromis pour jouer en toute fluidité, mais également avec des paramètres graphiques élevés. Le GPU est compatible avec le DLSS 3 pour booster le nombre d’images par seconde sans rogner sur les détails de l’environnement, ainsi que ray tracing pour une gestion de la lumière plus réaliste en jeu.

Les gamers ne sont pas les seuls à pouvoir profiter de la puissance de la RTX 4070. Animation 3D ou montage vidéo, les créatifs vont aussi pouvoir s’en donner à cœur joie grâce aux pilotes Nvidia Studio et à la suite d’outils exclusifs mise à disposition des utilisateurs. Muni de cœurs Tensor dédiés à l’IA et au machine learning, le GPU peut aussi alimenter des fonctions avancées d’intelligence artificielle et un modèle de langage en local.

La carte graphique est bien accompagnée puisqu’elle est associée à un processeur AMD Ryzen 9 8945H de 8 cœurs et 16 threads, cadencé à 4 GHz (5,2 GHz en mode turbo). On retrouve aussi 16 Go de RAM très rapide (DDR5-5600), qui peut être étendue à 32 Go. Le stockage n’est pas en reste puisque nous avons un SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 d’une capacité de 1 To.

La connectique est des plus complètes, elle comprend un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C (compatible DisplayPort, alimentation et G-SYNC), une prise Type-C USB 4 avec DisplayPort, un port Ethernet RJ45 et un jack audio 3,5 mm.

Un écran 1440p et 165 Hz pour sublimer l’action

Être capable de faire tourner des jeux avec des réglages élevés et avec un bon framerate, c’est bien, mais encore faut-il pouvoir en profiter avec un affichage au niveau. L’Asus TUF Gaming A15 répond aux attentes avec un écran IPS de 15,6 pouces avec définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Là encore, il s’agit d’une très bonne option pour les créatifs, puisque la dalle couvre 100 % de l’espace de couleurs DCI-P3.

Le PC portable se distingue par un design haut de gamme, qui combine à merveille élégance et lignes agressives. Le clavier profite d’un rétroéclairage uniforme Mini LED RGB du plus bel effet, avec une emphase particulière sur les touches ZQSD. La technologie Overstroke accélère la réactivité des touches, tandis que le N-Key Rollover enregistre précisément chaque frappe. Ultrarésistantes, les touches supportent chacune plus de 20 millions de frappes.

Le refroidissement de la machine est confié à une paire de ventilateurs Arc Flow à 84 pales, ainsi qu’à quatre évents d’échappement et à cinq caloducs. Une configuration qui permet de garder le PC au frais même en pleine session de jeu et avec une maîtrise du bruit. La batterie de 90 Wh assure une autonomie confortable pour la navigation et la lecture de vidéos. Elle se recharge à 50 % en seulement 30 minutes grâce à la technologie de recharge rapide intégrée.

L’Asus TUF Gaming A15 dans sa version équipée d’une Nvidia GeForce RTX 4070 est normalement commercialisé au prix de 2 299,99 euros, il est en ce moment disponible pour le tarif de 1 499,99 euros à l’occasion des soldes, soit une baisse de 800 euros. Trois mois d’abonnement au Game Pass Ultimate sont aussi inclus. C’est le moment de craquer !

