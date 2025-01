Nvidia annonce une bonne nouvelle pour les performances de la RTX 5080

Nvidia a une bonne nouvelle pour les gamers avec les RTX 5080. Les cartes utiliseront bien de la VRAM en GDDR7, bien plus rapide que les versions précédentes.

NVIDIA a confirmé que sa carte graphique GeForce RTX 5080 utilise des modules mémoire GDDR7 de 30 Gbps, fournis par plusieurs partenaires industriels, notamment Samsung et Micron. Cette approche marque une étape importante dans l’adoption du standard GDDR7, encore en phase initiale de déploiement.

Une mémoire GDDR7 pour la RTX 5080

La GeForce RTX 5080 se distingue au sein de la gamme RTX 50 “Blackwell” en intégrant des modules mémoire à 30 Gbps, surpassant ainsi les spécifications de 28 Gbps présentes sur les autres modèles de la série. NVIDIA a choisi de diversifier ses sources d’approvisionnement en collaborant avec plusieurs fabricants, une stratégie qui vise à pallier les rendements limités de la production de ces modules haut de gamme.

Initialement, NVIDIA avait envisagé d’équiper la RTX 5080 de modules GDDR7 à 32 Gbps. Cependant, des contraintes liées aux rendements ont conduit à une révision à la baisse des spécifications, avec une possibilité d’amélioration dans les futures modèles de la carte. Une augmentation de la capacité VRAM, avec des modules de 3 Go, est également envisagée, ce qui pourrait porter la capacité totale de la RTX 5080 à 24 Go.

Évolution des performances et de la bande passante

La transition vers la mémoire GDDR7 permet à la RTX 5080 d’atteindre une bande passante de près de 1 To/s (960 Go/s), soit une augmentation de 30 % par rapport à la RTX 4080 SUPER. Cette évolution s’inscrit dans une tendance générale visant à accroître les performances des cartes graphiques pour répondre aux besoins croissants en gaming et en intelligence artificielle.

Caractéristiques de la mémoire graphique GDDR7 GDDR6X GDDR6 GDDR5X Débit (Gb/s/pin) 28-42.5 19-24 14-16 11.4 Bande passante totale (GB/s) 1536-1728 912-1152 672-768 547 Consommation moyenne (pJ/bit) TBD 7.25 7.5 8.0

Nvidia prend de l’avance sur ses concurrents

Nvidia est le premier fabricant à intégrer la norme GDDR7 dans ses cartes graphiques. En comparaison, AMD et Intel continuent de privilégier la GDDR6 pour des raisons de coûts. L’adoption de la GDDR7 donne un avantage notable à Nvidia en termes de bande passante brute, notamment pour ses modèles phares comme la RTX 5090, qui atteint une bande passante de 1,8 To/s.

La GDDR7 offre des performances prometteuses, bien qu’il reste à évaluer son efficacité énergétique et son potentiel d’overclocking. Les performances de la GDDR6 dans ce domaine avaient été remarquables, et il faudra attendre les premiers retours des utilisateurs pour juger si la GDDR7 peut maintenir ce niveau. Nvidia continue de consolider sa position sur le marché en misant sur l’innovation technologique et des partenariats stratégiques.