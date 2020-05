Der8auer passe au crible le Core i9-10900K, à découvrir en vidéo

Comme à son habitude, le dénommé Der8auer a analysé sous tous les angles le nouveau porte-étendard d’Intel dans la gamme Comet Lake-S, le Core i9-10900K. Un modèle armé de dix cœurs / vingt threads. On connait donc les dimensions exactes du die. Pas de changement au niveau de la largeur, toujours de 9,2 mm comme pour les anciens fleurons de 8 et 9e génération. En revanche, la hauteur est plus élevée, avec 22,4 mm. Cela représente une surface totale de 206,1 mm². À titre de comparaison, la surface du die du Core i9-9900K est de 180,3 mm².

Les dix cœurs du 10900K occupent 130 mm², soit environ les deux tiers du die. Ainsi, il semble difficile pour Intel de monter à plus de dix voire douze cœurs en restant dans un process en 14 nm sans rogner sur la partie iGPU.

Le Core i9-10900K défie les Ryzen 9 3900X et Ryzen 3950X

Moins 8 °C avec de la pâte thermique métal

Der8auer s’est également attaqué aux températures atteintes par la puce. Pour cela, il a utilisé un exemplaire acheté auprès d’un revendeur et non un mis à disposition par Intel. Le refroidissement utilisé est de type watercooling (EKWB de 360 mm). Dans ces conditions, la température du cœur CPU le plus froid du Core i9-10900K est de 79 °C et celle du plus chaud, de 87 °C. Par conséquent, si des overclockeurs sont parvenus à atteindre 7,707 GHz sur tous les cœurs grâce à un refroidissement par hélium liquide, dans des conditions plus classiques, difficile d’overclocker la puce au-delà de ses 5,1 GHz.

Enfin, comme il l’avait fait pour l’énorme Xeon W-3175X ou la Radeon VII, Der8auer a remplacé le TIM conventionnel du processeur par de la pâte thermique métal. Cela a permis de gagner environ 8 °C.