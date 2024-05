Des composants mobiles dans un ordinateur de bureau, concept révolutionnaire ou fausse bonne idée ?

Le marché des PC MoTD grandit peu à peu. Ces ordinateurs de bureau conçus avec des composants issus de PC portable représentent un avantage à la fois pour les consommateurs et les constructeurs. En témoigne la future variante “Mobil on Desktop” du Legion Blade 7000K de Lenovo, un ordinateur devant intégrer un CPU Intel HX de 14ème génération.

Legion Blade 7000K ©Lenovo

Lenovo ne se contente pas de faire des consoles portables comme la Légion Go ou des ordinateurs à l’écran transparent. Le constructeur propose également différents modèles de PC gamer ou de bureau, qu’ils soient fixes ou bien portables.

Désormais, la firme semble vouloir s’attaquer aux PC MoTD ou “Mobil on Desktop”. Assez récent, ce marché permet de profiter des avantages des composants utilisés dans un laptop pour les intégrer dans un ordinateur de jeu par exemple.

Cette procédure est assez utile et permet notamment de gagner en efficacité énergétique au prix d’une puissance plus faible. Pour ce faire, les constructeurs utilisent donc des CPU, parfois des GPU, issus d’ordinateurs portables.

Par exemple, le prochain PC MoTD de Lenovo devrait utiliser un processeur Intel de 14ème génération spécialement conçu pour le segment mobile. Il est possible que celui-ci soit un CPU Raptor Lake Refresh HX.

©Weibo

Des PC fixes équipés de CPU issus du segment mobile

Les CPU HX sont, comme dit plus haut, caractérisés par des limites de puissance plus basses, cependant cela a pour effet d’améliorer leur stabilité. Cela représente un avantage non négligeable par rapport aux derniers CPU survitaminés d’Intel qui avaient d’ailleurs apparemment rencontré quelques problèmes.

L’un des PC MoTD prévus par Lenovo, serait une variante du Legion Blade 7000K pouvant offrir une variété de configurations. Celui-ci pourrait intégrer un CPU allant jusqu’à 24 coeurs, 192 Go de mémoire ainsi qu’un GPU au choix et un système de refroidissement air-liquide.

Si cela peut sembler intéressant, il faut néanmoins s’intéresser aux avantages et aux inconvénients du marché des PC MoTD. Comme dit plus haut, ce genre d’ordinateur est à la fois plus stable et moins énergivore, mais il est aussi moins puissant. De plus, la plupart de ces CPU sont soudés à la carte mère, la personnalisation et l’amélioration de la configuration sont donc moindres (même si certains sont néanmoins sur socket).

Legion Blade 7000K ©Lenovo

Les PC MoTD sont plus abordables pour les néophytes ?

En revanche, le marché MoTD a un gros avantage : il pourrait être plus abordable. En effet, les ordinateurs de ce type sont serait moins chers que leurs homologues “normaux”. Ce serait le cas, par exemple, avec le Blade 7000K en comparaison des configurations conventionnelles.

En revanche, les composants mobiles sont en général plus onéreux que les versions bureau. Il est donc possible que le PC MoTD de Lenovo soit une exception ou que les constructeurs vont réussir à faire des économies autre part pour baisser le prix des ordinateurs.

De plus, la réduction du nombre de composants à choisir les fait gagner en praticité. Une personne voulant se procurer ce genre d’ordinateur n’a pas besoin de se préoccuper d’un quelconque problème de compatibilité entre les composants, par exemple.

Cela fait du marché des PC MoTD une porte d’entrée parfaite pour tous ceux qui souhaitent faire l’acquisition d’un premier PC gamer. D’autant plus qu’un processeur Intel HX de 14ème génération (dans le cas du Blade 7000K) ne devrait pas être obsolète trop rapidement.

Quoi qu’il en soit, au vu de leur praticité et de leur prix apparemment plus faibles, les PC MoTD pourraient être plus présents sur le marché. En plus de répondre correctement aux demandes des usagers, ils représentent une opportunité pour les constructeurs. Il est donc possible qu’à l’avenir ils soient plus nombreux à proposer des machines fixes conçues avec les composants d’un PC portable.