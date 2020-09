Des GPU Tesla T4 pour le service de streaming Luna d’Amazon

En fin de semaine dernière, Amazon a officialisé son service de cloud gaming Luna via une présentation relativement succincte sur le plan technique. La société a simplement précisé le débit nécessaire pour profiter de son offre, avec la promesse du 1080p à 60 images par seconde dans un premier temps puis la disponibilité de la 4K plus tard. Elle n’a pas donné d’indications sur le matériel qui alimente les serveurs. A priori, il s’agirait de cartes graphiques NVIDIA Tesla T4 et de processeurs Intel Cascade Lake. Le tout tournerait sous un écosystème Windows.

On doit ces informations au site Ars Technica. Rappelons que les cartes Tesla T4, basées sur un GPU TU104 (Turing), sont disponibles depuis septembre 2018. Elles bénéficient d’une gravure en 12 nm.

Le GeForce Now de NVIDIA passera à l’architecture Ampere rapidement

8,1 TFLOPS en FP32

Chaque carte embarque 2560 cœurs CUDA et 320 cœurs Tensor Turing. Une Tesla T4 s’arme de 16 Go de mémoire GDDR6 avec une bande passante allant jusqu’à 320 Go/s. Les performances FP32 sont de 8,1 TFLOPS. A titre comparatif, une RTX 2070 Super délivre environ 9 TFLOPS.

En ce qui concerne les processeurs, nos confères de Tom’s Hardware US mentionnent des puces Cascade Lake-X. Cette gamme HEDT propose des processeurs embarquant jusqu’à 18 cœurs / 36 threads.



Enfin, lors de son lancement, Amazon Luna devrait prendre en charge une centaine de titres. L’écosystème Windows devrait toutefois permettre aux développeurs d’adapter facilement leurs productions dans le cadre de partenariats.