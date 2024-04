Des millions de fichiers volés aux développeurs de Ready or Not, le studio enquête

Les studios de jeux vidéo sont régulièrement victimes de piratages. Ce fut le cas pour CD Projekt Red, qui s’est fait soutirer les codes sources de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, ou plus récemment Sony avec Insomniac Games. Les hackers s’en servent pour demander des rançons aux développeurs ou les mettre aux enchères afin d’en tirer un maximum de bénéfices.

Cette fois-ci, c’est le studio irlandais Void Interactive, à l’origine de l’excellent Ready or Not, qui en fait les frais. L’entreprise a en effet confirmé une violation au média Insider Gaming. Un groupe de pirates a en effet récupérer un nombre colossal de fichiers : 2,1 millions, ce qui représente 4 To de données. Fort heureusement, le studio annonce que les informations personnelles des joueurs n’ont pas été touchées.

Un code source et les versions consoles dérobées

Le studio irlandais a été piraté au mois de mars par un groupe de hackers dont le site a fait le choix de ne pas divulguer leur nom. De même, le média a eu accès aux fichiers dérobés à la seule condition qu’ils ne soient pas publiés. Parmi les données volées par les pirates, on peut y apercevoir le code source du jeu et des images du jeu fonctionnant sur un kit de test Playstation 4. Des données du hit vidéoludique sur Xbox One, Xbox Series X|S et PS5 sont aussi aux mains des pirates. Les développeurs précisent que les informations relatives aux joueurs ont été épargnées par la cyberattaque. De même, le studio affirme que “les actifs de développement et le code propriétaire restent intacts”.

Ready or Not vous laisse la possibilité d’incarner un agent du SWAT, une unité d’intervention rattachée à la police américaine. Chaque partie est jouable jusqu’à cinq et l’objectif est de réussir la mission parmi divers scénarios possibles. Le jeu demande de la concentration et du travail d’équipe car il ne suffit pas de tirer dans le tas pour gagner. En effet, il vous faut avant tout arrêter les meurtriers plutôt que de les tuer, et faire attention aux civils et otages qui peuplent les cartes. Vous n’êtes autorisés à tirer que lorsque votre vie est mise en danger. Pour l’heure, le jeu n’est jouable que sur PC, mais une sortie sur consoles est bel et bien prévue. La date de commercialisation reste encore inconnue. Les cyberattaques touchent n’importe quel secteur et ne sont pas forcément très sophistiquées, en témoignent ces tentatives de hacking par la force brute en cours dans le monde entier.