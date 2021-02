CD Projekt victime d’un piratage : les codes sources de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 dérobés

Pas forcément au meilleur de sa forme depuis le lancement de son critiqué Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt RED a de nouveaux soucis : il a été victime d’une cyber-attaque. L’équipe l’a annoncé sur son compte Twitter.

Les pirates déclarent détenir de nombreuses données, notamment les codes sources de The Witcher 3, de Cyberpunk 2077 et d’une version non publiée de The Witcher 3 (peut-être le remaster prévu sur les consoles de nouvelle génération ?). Le groupe posséderait aussi plusieurs documents confidentiels relatifs à la comptabilité, aux ressources humaines, etc. Il donne 48 heures à CD Projekt pour le contacter et négocier. CD Projekt a confié son refus d’obtempérer et a logiquement contacté les autorités.

Y’a-t-il demande de rançon ?

Le groupe de pirate ne mentionne pas les données personnelles des joueurs ; en tout cas, s’il en détient, il ne semble pas vouloir les utiliser comme monnaie d’échange. Ses membres ont surtout l’air d’en vouloir personnellement au studio. Ils menacent de « dégrader son image » auprès du public et des médias. Un coup de fans de Cyberpunk 2077 en colère ?