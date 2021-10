Des photos des boîtes des Core i9, i7 et i5 Alder Lake-S

Les processeurs Alder Lake-S seront sans aucun doute commercialisés à partir de novembre, possiblement dès le 4. Nous savons désormais à quoi ressemble leur emballage pour la vente au détail grâce à des clichés partagés par VideoCardz. Le Core i9-12900K, fleuron de la gamme, aurait droit à une boîte spéciale avec une illustration de wafer.

Rien de surprenant, ce privilège est souvent accordé aux Core i9 d’Intel ; on se souvient de l’emballage type dodécaèdre du Core i9-9900K notamment et de celui du Core i9-10900K, moins excentrique. Pour Alder Lake-S, les autres Core i9, Core i7 et Core i5 auraient droit à des boîtes standards. Leurs dimensions semblent attester de l’absence de ventirad stock, comme c’est le cas pour tous les processeurs déverrouillés depuis Skylake.

Des images de trois nouveaux ventirads stock pour les processeurs Intel Alder Lake-S

Pas de Core i3 Alder Lake-S ?

Vous l’aurez remarqué, il manque l’emballage des Core i3. Une absence qui peut s’expliquer de deux manières : soit Intel a choisi de faire l’impasse sur ces puces d’entrée de gamme (pour Rocket Lake-S, les Core i3 sont des Comet Lake Refresh), soit ils arriveront simplement plus tard, lors du lancement de la seconde fournée Alder Lake, en principe en début d’année prochaine. De fait, pour le moment, nous n’avons jamais entendu parler de Core i3 Alder Lake-S.

En novembre, les clients auraient la possibilité d’acquérir des Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core i5-12600K avec leur variante KF. Les spécifications présumées de ces six processeurs sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Intel devrait les officialiser fin octobre, le 27 ou 28, lors de l’évènement Innovation.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence Boost sur 1/2 cœurs P-Core (Golden Cove) Fréquence Boost sur tous les cœurs P-Core (Golden Cove) Fréquence Boost sur 1/2 cœurs E-Core (Gracemont) Fréquence Boost sur tous les cœurs E-Core (Gracemont) TDP i9-12900K(F) 8-8/24 5,3 GHz 5 GHz 3,9 GHz 3,7 GHz 125 W i7-12700K(F) 8-4/20 5 GHz 4,7 GHz 3,8 GHz 3,6 GHz 125 W i5-12600K(F) 6-4/16 4,9 GHz 4,5 GHz 3,6 GHz 3,4 GHz 125 W

