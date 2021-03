Des RTX 3050 et RTX 3050 Ti mobiles en préparation

La gamme de RTX 3000 mobiles de NVIDIA se compose actuellement des RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060. Deux nouvelles références pourraient arriver sous peu, les RTX 3050 Ti et RTX 3050. Cette désignation implique que NVIDIA introduira le support du ray tracing RTX et du DLSS pour la série xx50.

Asus a listé la première dans son PC portable TUF Dash F1 ; Samsung la seconde dans son ordinateur portable 760XDA. Les deux solutions ont ensuite fait un passage sur Geekbench. On connaît ainsi quelques-unes de leurs caractéristiques. La RTX 3050 Ti, basée sur un GPU GA107, embarque 20 unités de calcul, soit 2 560 cœurs CUDA. La RTX 3050 est logiquement un peu moins bien dotée. Elle se contente de 16 unités de calcul, soit 2 048 cœurs CUDA. Dans les deux cas, NVIDIA a opté pour 4 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 128 bits.

La RTX 3050 Ti légèrement devant la RTX 2060

En matière des performances, dans le cas de ce benchmark OpenCL, la RTX 3050 Ti offre un niveau de prestations quasiment similaire à une RTX 2060 mobile ou une GTX 1080 Ti desktop. La RTX 3050 mobile se positionne quant à elle à peu près au niveau d’une GTX 1650 Super desktop.

Sources : DSOGaming, WCCFTech, Tom’s Hardware US