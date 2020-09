Des RTX 3080 déjà à 1250 dollars sur eBay !

La RTX 3080 de NVIDIA sera disponible dans deux jours, le 17 septembre. Avec son tarif de 719 euros pour la Founders Edition et la promesse du 4K à 60 ips avec le ray tracing activé, de nombreux joueurs attendent cette référence avec impatience. Hélas, comme souvent, des opportunistes ont flairé le filon ; ils ont précommandé des exemplaires et espèrent bien profiter d’une possible rupture des stocks pour rapidement les revendre à prix d’or.

C’est ce qui transparait dans une discussion Reddit, désormais fermée, repérée par nos confrères de Tom’s Hardware US. Il est question de cartes RTX 3080 vendues sur eBay à des tarifs exorbitants : jusqu’à 1250 dollars. Or, le prix de vente fixé par NVIDIA est de 699 dollars.

Une pratique contestable mais légale

Concrètement, ces revendeurs n’ont ni plus ni moins de chances que quiconque d’obtenir une GeForce RTX 3080. Mais pour ceux qui recevront bien leur modèle, une belle plus-value les attend s’ils tombent sur des clients désespérés en quête d’une RTX 3080. Légalement, eBay autorise la prévente de produits non détenus physiquement. Le règlement de la plateforme stipule simplement que le vendeur a l’obligation de préciser qu’il s’agit d’une prévente et qu’il doit garantir la livraison dans les 30 jours. Ces annonces respectent donc ces contraintes. Finalement, si le vendeur n’obtient pas de RTX, il lui suffit d’annuler sa vente et de procéder à un remboursement

Dans tous les cas, nous vous déconseillons fortement d’essayer d’obtenir une RTX 3080 par ce biais. Si la carte vous intéresse et que vous n’obtenez pas un modèle dès la sortie, le mieux reste de prendre son mal en patience et d’attendre la livraison d’une nouvelle fournée.