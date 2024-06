Des switchs à induction dans un clavier, une innovation technique révolutionnaire ?

Un clavier d’un nouveau genre va faire son apparition : le Ducky One X. Celui-ci devrait utiliser un type inédit de switch à induction. Personnalisable et réactif, ce genre de composant, proche des switches magnétiques, serait adapté à toute sorte d’utilisation.

©Cherry

Le marché des claviers va accueillir un tout nouveau type d’appareil utilisant une technologie de switch encore jamais commercialisée globalement. Le Ducky One X sera donc le premier clavier à utiliser des switchs à induction.

Ces composants introduit par l’entreprise Cherry, à qui l’on doit le Cherry XTRFY ainsi que les switch Viola, intègrent donc ce clavier de nouvelle génération. Similaires aux switchs magnétiques, ceux à induction permettent d’ajuster le point d’activation de la frappe afin de s’adapter aux différentes utilisations du clavier.

Ils peuvent donc être paramétrés pour s’activer plus bas et plus rapidement afin d’être utilisés comme sur un clavier gamer ou bien plus haut pour donner une sensation plus “tactile“, parfaite pour la frappe et la rédaction par exemple.

Le Ducky One X est adapté à toutes les utilisations ?

Le nouveau clavier Ducky One X semble assez versatile et pourrait convenir à un panel d’utilisateurs assez varié. Petit bonus, les switchs à induction sont apparemment moins énergivores que les magnétiques, ce qui permet à Ducky de proposer le One X sous forme de clavier Bluetooth.

Pour fonctionner, la machine intègre des bobines directement dans le circuit imprimé (PCB) du clavier. Lors d’une frappe, les switchs détectent les changements électriques à leur approche en fonction de l’utilisation voulue par les usagers.

©Ducky

Ce genre de technologie existe depuis quelque temps déjà, mais c’est la première fois que celle-ci est concrétisée dans un clavier dont le but est d’être commercialisé. Le Ducky One X est apparemment très personnalisable puisque chaque switch peut être paramétré individuellement.

En revanche, cette modification du point d’activation nécessite l’intervention d’un logiciel. Cela ferait de ce modèle le premier de la marque Ducky à en intégrer un. Il reste à voir si le clavier pourra se souvenir des paramètres du logiciel sans que ce dernier soit lancé depuis le PC.

Une personnalisation à outrance et facile d’accès

La plateforme open-source QMK sera prise en charge par le Ducky One X afin d’adapter plus encore les fonctionnalités du clavier. Il devrait disposer d’une interface web propre permettant une utilisation et un accès simplifié.

En somme, ce nouveau clavier s’annonce comme étant un matériel particulièrement adaptable. S’il va falloir attendre afin de se rendre compte de l’utilité des switchs à induction, sa personnalisation à outrance pourrait séduire certains utilisateurs, qu’ils soient amateurs de jeu ou pas.

Ce nouveau clavier serait commercialisé en plusieurs variantes filaires, Bluetooth, mais aussi au format TKL (sans pavé numérique), 60% et bien entendu en taille complète. Pour l’instant, Ducky n’a pas donné d’information spécifique concernant son prix, en revanche, il devrait être commercialisé dans l’année, en septembre plus précisément.