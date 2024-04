DLSS 3.7 : un nouveau profil pour améliorer la netteté et réduire le ghosting

NVIDIA vient de mettre à jour sa technologie DLSS dans une version 3.7. Celle-ci apporte quelques améliorations de la technologie, grâce à un nouveau préréglage appelé “Eager Donkey”. Celui-ci devrait apporter une meilleure netteté et réduire les problèmes de ghosting en jeu.

©MxBenchmarkPC via YouTube

La technologie d’upscaling Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA est régulièrement mise à jour par l’entreprise. Lancée en 2019, la technologie en est maintenant à sa troisième itération : le DLSS 3.0.

Sortie en 2022, celui-ci, en plus de l’augmentation de la définition, incorpore la génération de trames à son arsenal. Cela permet de doper le nombre de FPS et les performances en jeu sans réduire la qualité graphique d’un jeu.

Malheureusement, cette version du DLSS n’est disponible que sur les GPU NVIDIA GeForce Série 40. La technologie est donc réservée à des cartes graphiques déjà assez musclées. Cependant, cela n’empêche pas NVIDIA de miser sur cette version principalement, puisque le DLSS 3 vient tout juste d’être mis à jour dans une version 3.7.

Celle-ci fait logiquement suite au DLSS 3.6 et à la version 3.5. Cette dernière ayant apporté le Ray Tracing Reconstruction, une technique de “denoising” améliorée qui permet de grappiller encore plus de FPS. La nouvelle itération (la 3.7) apporte, elle, quelques améliorations visuelles via un nouveau réglage.

©NVIDIA

Le DLSS 3 s’améliore mais pas pour tout le monde

Le profil nouvellement introduit, appelé “Eager Donkey”, est désormais la sélection par défaut pour les titres utilisant DLSS 3.7. Selon les premiers tests, il se pourrait qu’il offre une belle amélioration par rapport aux autres réglages.

Selon certains utilisateurs, des jeux comme Horizon: Forbidden West, qui vient de sortir sur PC, verraient leur nombre de FPS moyen augmenter grâce à la technologie. Notamment lors de l’utilisation d’une GeForce RTX 4090 et en réglant le jeu en 1440p avec les paramètres au maximum.

Ce n’est en revanche pas le cœur de cette mise à jour. L’utilisation du DLSS 3.7 et du profil E doit avant tout apporter une meilleure clarté de mouvement, avec moins de flou et d’artefacts perceptibles à l’écran (ghosting). Évidemment, les résultats peuvent varier en fonction du jeu.

Certains rapports indiquent que des titres comme Cyberpunk 2077 fonctionnent moins bien ou rencontrent des problèmes tels que des freezes avec DLSS 3.7. De plus, les essais faits sur ce jeu en particulier démontrent que le taux de FPS, bien que stable, n’augmente pas foncièrement.

Cette nouvelle version du DLSS n’est pas encore disponible sur tous les jeux. Il existe néanmoins un moyen de l’activer et de forcer la mise à jour. Pour ce faire, il suffit d’utiliser l’outil DLSS Tweaks ou bien de patcher la mise à jour manuellement en téléchargeant le fichier DLL du DLSS 3.7.