Horizon Forbidden West Complete Edition : l’édition PC optimisée et améliorée arrive fin mars

©Sony

Les joueurs PC peuvent marquer leurs calendriers : Nixxes Software a annoncé que Horizon Forbidden West Complete Edition sortira sur PC le 21 mars prochain. Cette suite du premier opus, Horizon Zero Dawn, propose aux fans de retrouver l’héroïne Aloy et d’explorer des environnements encore plus variés et détaillés que précédemment.

Une édition améliorée qui profite des dernières technologies

Cette version haut de gamme du jeu développé par Guerrilla Games profitera de l’upscaling intelligent des différents constructeurs de cartes graphiques (DLSS, FSR et XeSS). Les technologies de génération de frames de NVIDIA et d’AMD seraient également de la partie. La page du jeu sur l’Epic Game Store indique par ailleurs que Horizon Forbidden West Complete Edition supportera le DLAA et NVIDIA Reflex.

L’une des autres nouveautés de cette édition est la prise en charge de DirectStorage, une API qui permet (théoriquement et si bien implémenté par le jeu) de profiter de temps de chargement réduits et d’un transfert de certaines charges de calcul du CPU vers le GPU. La technologie DirectStorage permet par exemple de décompresser les ressources du jeu à l’aide de GPU, libérant le CPU qui peut dès lors s’occuper d’autres choses.

Le support de ces technologies sera accompagné d’une compatibilité étendue avec les moniteurs ultra-larges, incluant des formats allant de 21:9 au 32:9 et même 48:9 pour les configurations multi-écrans. De quoi s’immerger pleinement dans le monde du jeu, sans aucune restriction de format ou de résolution.

Compatibilité étendue avec les contrôleurs et personnalisation des commandes

Pour permettre à chaque joueur de profiter de l’expérience Horizon Forbidden West comme il le souhaite, le titre offrira un support complet des contrôleurs, y compris la prise en charge de Steam Input. Les joueurs pourront donc reconfigurer entièrement leurs périphériques selon leurs préférences et profiter de la meilleure expérience possible.

L’utilisation de la manette PlayStation DualSense est également recommandée afin de bénéficier d’une immersion maximale grâce aux gâchettes adaptatives et au retour haptique.

Des bonus exclusifs avec la précommande

En précommandant Horizon Forbidden West Complete Edition sur PC, les joueurs bénéficieront d’un contenu additionnel incluant des tenues, des armes, des packs de ressources, une pose exclusive pour le mode Photo et du maquillage de visage spécifique.

Cette édition complète comprendra également l’extension Burning Shores, qui poursuit l’aventure d’Aloy dans un archipel volcanique dangereux après la fin de la quête principale. Le jeu est déjà disponible en précommande sur Steam et Epic Game Store, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de réserver leur copie dès aujourd’hui avec ces bonus intéressants.