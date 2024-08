Du Snapdragon X à 850 euros en 2025, Qualcomm vise l’accessibilité pour s’imposer sur le marché PC

En annonçant des PC Snapdragon X à 700 dollars pour 2025, Qualcomm souhaite s’imposer durablement sur le marché des PC et ordinateurs portables. Reste à savoir si ces modèles plus accessibles sauront séduire les consommateurs.

Qualcomm ambitionne de démocratiser l’accès à ses puces Snapdragon X en proposant dès l’année prochaine des PC équipés de ces dernières à partir de 700 dollars. Cette annonce, faite lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2024 par le PDG du constructeur, marque un tournant dans la stratégie de l’entreprise sur le marché des ordinateurs portables.

Snapdragon X : un pari initial sur le haut de gamme

Depuis l’annonce des chipsets Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus en avril dernier, Qualcomm a clairement affiché son ambition de concurrencer Apple et ses puces M-series sur le marché des ordinateurs portables haut de gamme. Le prix élevé des premiers appareils équipés de ces puces constitue cependant un frein à leur adoption massive.

A l’exception du kit de développement proposé par Qualcomm, le moins cher des ordinateurs Copilot+ basé sur une puce Snapdragon X et actuellement disponible sur le marché est en effet le Microsoft Surface Laptop (avec une puce X Plus), vendu au prix de 1200 euros environ, à l’heure où sont écrites ces lignes. Et les machines dotées de la version Elite, plus puissante, affichent forcément des prix encore plus élevés.

Une stratégie de prix revue à la baisse pour 2025

Face à cette situation, Qualcomm semble avoir pris conscience de la nécessité de proposer des solutions plus abordables pour séduire un public plus large. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’annonce du PDG de Qualcomm, qui promet l’arrivée de notebooks Snapdragon X à 700 dollars en 2025, soit l’équivalent de 850 euros environ dans nos contrées.

“Alors que nous nous tournons vers 2025, en plus des nouveaux contrats de conception, notre feuille de route pour les produits de la série X s’étendra pour couvrir les PC dont les prix de vente au détail sont aussi bas que 700 dollars, sans compromettre les performances du NPU” – Cristiano Amon

Cette baisse de prix significative pourrait permettre au constructeur de toucher une clientèle plus large, notamment les étudiants et les utilisateurs à la recherche d’une machine performante et abordable.

Des concessions possibles sur les spécifications techniques

Si le tarif annoncé par Qualcomm est attractif, des concessions seront forcément faites sur les spécifications techniques de ces futurs PC. Bien que Cristiano Amon n’ait pas précisé quel chipset serait proposé à ce prix, il est par exemple assez probable qu’il s’agisse du Snapdragon X Plus, moins puissant que le Snapdragon X Elite.

La configuration matérielle de ces notebooks pourrait également être revue à la baisse par rapport aux modèles actuels, avec notamment une quantité de mémoire vive ou de stockage réduite. Cristiano Amon a cependant tenu à souligner que ces PC embarqueraient un NPU aussi performant que celui des modèles plus onéreux.

Un marché en pleine expansion pour Qualcomm… et ses concurrents

©Qualcomm

L’annonce de ces ordinateurs portables à prix réduit intervient à un moment charnière pour Qualcomm, qui voit dans le marché des PC un important vecteur de croissance. La demande pour les notebooks Snapdragon X actuels semble en effet se confirmer, certains modèles étant déjà en rupture de stock.

“Nous nous attendons à ce que le PC soit le prochain moteur de diversification le plus important pour l’entreprise” – Cristiano Amon

Si Qualcomm semble bien parti pour s’imposer comme un acteur majeur sur le marché des PC, l’entreprise devra faire face à une concurrence accrue dans les années à venir. D’autres fabricants de puces, comme Mediatek et Nvidia, prévoiraient également de se lancer sur le marché des PC ARM. L’arrivée de ces nouveaux entrants devrait intensifier la concurrence et exercer une pression à la baisse sur les prix, au bénéfice -on l’espère- des consommateurs.