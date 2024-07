Les MacBook M5 lancés dès 2025, leur nouvelle caméra aurait vendu la mèche

MacBook Air M2 ©Howard Bouchevereau via Unsplash

L’avenir des MacBook d’Apple devrait être bien rempli. Après avoir été renouvelés avec des modèles M3, il serait logique que l’entreprise équipe ses ordinateurs portables de puces plus récentes, une adoption massive des M4 serait d’ailleurs prévue d’ici 2025.

S’il est bien prévu que le MacBook Pro M4 sorte en fin d’année, la firme de Cupertino s’intéresse forcément à la suite. Apple travaille déjà sur les puces M5. Un nouveau rapport suggère d’ailleurs que des MacBook équipés de tels SoC seraient également en préparation pour l’année 2025.

Ces ordinateurs seraient équipés d’un module de caméra compact (CMM) produit par le fournisseur vietnamien Sunny Optical. Le choix de cette entreprise est assez étonnant, Apple ayant par le passé annulé un contrat concernant les lentilles des iPhone.

Il semblerait que Sunny Optical ait rencontré des problèmes de production encore inconnus, ce qui aurait poussé le géant de Cupertino à rompre la collaboration entre les deux entreprises.

Apple M5 © Tom’s Hardware

Des MacBook Pro et Air M5 dès l’année prochaine ?

Cependant, en raison d’améliorations continues dans la chaîne de production de la firme vietnamienne, il semblerait que celle-ci soit à nouveau dans les bonnes grâces d’Apple. C’est donc Sunny Optical qui fournirait en 2025 les fameux CMM des futurs MacBook.

Un module de caméra compact est un composant complet comprenant à la fois le capteur, l’unité de traitement numérique du signal (DSP) ainsi qu’un filtre infrarouge. En revanche, le CMM n’inclut pas la lentille, ce qui pourrait finalement arranger Sunny Optical.

Le rapport paru sur le site Medium suggère que les ordinateurs devant intégrer les CMM seraient bel et bien des machines équipées de puce M5. S’il est logique que les MacBook Pro M4 sortent en 2024 et les M5 l’année suivante, cette information confirme un peu plus cette date de sortie éventuelle.

“Sunny Optical deviendra le nouveau fournisseur d’Apple en CMM, avec la production de masse et l’envoi depuis le Vietnam des CMM des modèles de MacBook Série M5 inédits.” Sunny Optical via Medium

Que Sunny Optical ait regagné la confiance d’Apple est une chose, en revanche il est impossible de ne pas s’interroger sur ce choix de l’entreprise. L’industriel vietnamien a déjà fait faux bond à Apple une première fois, il n’est pas impossible que cette situation recommence à l’avenir.

Apple prend-elle des risques ?

MacBook Pro M3 ©Apple

De ce fait, le constructeur des MacBook prend un risque en permettant à Sunny Optical de manufacturer les CMM de ses ordinateurs M5. En cas de nouveau problème de production, les notebooks d’Apple risquent le retard. Après tout, l’acheminement problématique de l’écran des iPad M4 avait apparemment repoussé leur lancement.

Pour se parer à toute éventualité, la firme de Cupertino pourrait avoir des fournisseurs de rechange sous le coude. Actuellement, les principaux fournisseurs de modules caméra pour les MacBook sont LG InnoTek et Sharp.

De plus, la fabrication par Sunny Optical des CMM n’implique pas forcément que les lentilles des caméras seront également fournies par l’entreprise. Si cette dernière semble en avoir la capacité, Apple pourrait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.

Les nouveaux modèles de MacBook équipés de puces M5 seraient lancés en 2025.

C’est le fabricant vietnamien Sunny Optical qui aurait vendu la mèche.

L’entreprise affirme produire les modules de caméra compacts des ordinateurs M5 en 2025.

Source : Medium