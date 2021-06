ECS dévoile le Liva Q3 Plus, un mini-PC doté d’un SoC Ryzen Embedded

ECS (Elitegroup Computer Systems) présente son Liva Q3 Plus. Comme les autres Liva, Liva Q1D/Q1L ou Liva Q2 par exemple, cette machine est très compacte : 74 x 74 x 52,1 mm pour un poids de 359 grammes. En revanche, contrairement à ses ancêtres, elle délaisse les processeurs Intel au profit de solutions AMD, en l’occurrence des APU Ryzen Embedded. Deux choix possibles : Ryzen Embedded V1605B ou Ryzen Embedded R1505G.

Le premier appartient à la gamme AMD Ryzen Embedded série V1000. Il embarque 4 cœurs / 8 threads. Sa fréquence de base est de 2 GHz et sa fréquence Boost de 3,6 GHz, pour une plage de TDP allant de 12 à 25 W. Le second fait partie de la gamme AMD Ryzen Embedded série R1000. Il se limite à 2 cœurs / 4 threads. Sa fréquence de base s’élève à 2,4 GHz et sa fréquence Boost à 3,3 GHz. Les TDP restent compris entre 12 et 25 W. Dans les deux cas, ces SoC sont sous architectures CPU Zen et GPU Vega. Le Ryzen Embedded V1605B possède 8 CU (unités de calcul) Vega ; le Ryzen Embedded R1505G 3 CU Vega.

SoC configuré avec un TDP de 15 W

Malgré sa petite taille le Liva Q3 Plus bénéficie d’un refroidissement actif : une petite turbine assure un flux d’air. L’APU qu’il héberge est configuré avec un TDP de 15 W. Selon ECS, l’AMD Ryzen Embedded V1605B booste les performances CPU de 96 % et GPU de 110 % par rapport à un Core i5-7200U.

Le Liva Q3 Plus supporte jusqu’à 8 Go de DDR4-2400. Il possède une mémoire interne eMMC de 64 ou 128 Go. Son port Micro-SD permet d’accroître ses capacités de stockage (jusqu’à 1 To). Le mini-PC possède un port GbE, deux ports USB 3.2 Gen 1×1 et un port USB 2.0, une sortie HDMI 2.0 ([email protected]), un mini DisplayPort 1.4. Pour la connectivité sans fil, on retrouve du WiFi 802.11 b/g/n/ac et du Bluetooth 4.1.

ECS n’a pas divulgué les tarifs.