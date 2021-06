AMD Ryzen Embedded V3000 : 6 nm, PCIe 4.0 et cœurs graphiques RDNA2 ?

AMD Ryzen Embedded – V3000

Zen 3 (6 nm) – FP7r2



– up to 8 Cores / 16 Threads

– 20x PCIe 4.0 lanes (8x dGPU)

– 4x DDR5-4800 (ECC)

– two 10G ethernet PHYs

– 2x USB 4.0

– 15-30 W and 35-54 W models

– up to 12 CUs (RDNA2)