Elden Ring porté sur PlayStation 1 ! (enfin presque)

Elden Ring a été sacré jeu de l’année 2022 lors des Game Awards 2022. Le titre de FromSoftware, paru le 25 février 2022, et disponible sur PC et consoles : PlayStation 5, Xbox Series X / S, mais également PlayStation 4 et Xbox One. L’auteur de la chaîne Rustic Games BR a toutefois élaboré un morceau d’Elden Ring à la sauce PlayStation 1.

Pour réaliser cette vidéo, Rustic Games BR a utilisé Blender, Photoshop, Unity et Cascadeur. Précisons que Elden Ring tel que nous le connaissons fonctionne sous un moteur maison, développé avec Sony Japan Studios et déjà utilisé pour Bloodborne, Dark Souls 3 ou encore Sekiro. Ici, il ne s’agit pas d’une démo jouable mais d’une simple vidéo conceptuelle. Elle montre un combat de boss et reprend des angles de caméra, fixes, inspirés de ceux de Resident Evil. Sur la vingtaine de vidéos proposées sur cette chaîne, la plupart d’entre elles sont d’ailleurs consacrées à cette franchise, avec différents opus présentés comme des “PS1 demake”. Cependant, la vidéo qui a retenu notre attention est plutôt celle de Dead Space, que vous pouvez visionner ci-dessous.

N’hésitez pas à faire un tour sur la chaîne Rustic Games BR pour découvrir d’autres créations de ce genre. Pour l’anecdote, sachez que la configuration minimale pour Elden Ring préconise une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go ou AMD Radeon RX 580 4 Go ; la carte de NVIDIA, sortie fin décembre, offre un taux de remplissage de textures de 123 GTexel/s et la PlayStation 1, qui date de 1994, de 159 MTexel/s.

Quand les développeurs s’y mettent

Parfois, ce sont les développeurs d’un jeu qui s’amusent eux-mêmes à réaliser ce genre de scènes : ceux de Remedy Entertainment avaient par exemple publié un teaser de gameplay d’un Control de 1996 fictif.

Si vous appréciez découvrir vos jeux fétiches sous un autre aspect, dans un autre registre, les vidéos en vue isométrique proposées par la chaîne Flurdeh valent également le coup d’œil. Nous avions consacré une actu à celles de Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 ou encore Skyrim. La dernière en date publiée sur la chaîne s’inspire de Grand Theft Auto V.