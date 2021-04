Enermax lance son boîtier E-ATX Makashi II MKT50

Enermax renouvelle son boîtier Makashi MK50 avec une version baptisée Makashi II MKT50. Ce modèle peut accueillir une carte mère au format E-ATX, ATX, micro-ATX ou mini-ITX. Ses dimensions sont de 451 x 212 x 495 mm pour un poids de 6,9 kg. Niveau look, le boîtier arbore un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d’épaisseur et deux bandes ARGB parallèles sur sa façade. Il est possible de faire varier les couleurs parmi 19 effets lumineux prédéfinis via un bouton en façade ; sinon, de synchroniser les LED avec les cartes mères compatibles Asus, ASRock, MSI et Gigabyte ou encore Razer Chroma.

Ce Makashi II MKT50 conserve la capacité d’héberger jusqu’à 8 ventilateurs : trois de 120 mm à l’avant ; trois du même format ou deux de 140 mm sur la partie supérieure ; un de 120 mm à l’arrière (préinstallé) ; un autre de 120 mm au niveau du bloc d’alimentation. Pour les radiateurs, il est ainsi possible d’installer des radiateurs jusqu’à 360 mm, soit en façade soit sur la partie supérieure.

Six emplacements 2,5 pouces

Les capacités de stockage comprennent quatre emplacements 2,5 pouces et deux autres 2,5 pouces / 3,5 pouces. Le châssis est suffisamment spacieux pour abriter une carte graphique longue de 410 mm et un ventirad haut de 161 mm.

Enfin, la connectique en façade se compose de trois ports USB-A (USB 3.2 Gen 1×1 et deux USB 2.0), des prises jack audio et du bouton de contrôle LED.

Le Makashi II MKT50 est disponible au prix de 69,90 euros.