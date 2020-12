Enquête Steam de novembre 2020 : les processeurs d’AMD continuent leur progression

Voilà maintenant six ans que Lisa Su tient les rênes d’AMD ; et cette nomination a été bénéfique pour la firme sur bon nombre de secteurs. En ce qui concerne les processeurs destinés au grand public, le retour en force d’AMD au fil des ans est une tendance qui se dessine clairement dans les enquêtes sur le matériel effectuées par Steam. Jugez plutôt : en juin 2019, les processeurs AMD se retrouvaient dans seulement 17,99 % des machines des utilisateurs de la plateforme de Valve ; en cette fin d’année 2020, ils sont présents dans 26,91% des configurations, soit une hausse de presque 9 points en un an et demi.

Le cap symbolique des 1 machines sur 4 avait été franchi en septembre dernier, avec 25,75 % du parc muni de processeurs AMD. Les solutions CPU de la société continue donc de remplacer progressivement les puces Intel chez certains joueurs. On suppose que lorsque les problèmes d’approvisionnement seront réglés, les excellents Ryzen 5000 ne ralentiront pas ce cheminement ; à moins que les processeurs Rocket Lake-S d’Intel, qui arriveront au cours du premier trimestre 2021, ne viennent entraver la reconquête des puces AMD.

La dernière mise à jour de Crysis Remastered le rend moins gourmand en ressources CPU

Une carte graphique NVIDIA dans presque 3 machines sur 4

Toujours en ce qui concerne les processeurs, il est intéressant de constater la hausse du nombre de cœurs CPU. Les processeurs 4 cœurs représentaient une majorité absolue en juin 2019, avec 53,3 %, tandis que la part de processeurs à plus de 4 cœurs, classés à l’époque dans une catégorie globale « autres CPU », s’établissait à 18,27 %. Désormais, les processeurs à 6 cœurs constituent à eux seuls 25,69 % ; les 8 cœurs se trouvent dans quasiment une machine sur dix, avec 9,53 % ; quant aux 4 cœurs, ils sont présents dans 44,21 % des PC.

Pour les cartes graphiques, NVIDIA reste très largement leader : 75,53 % des ordinateurs fonctionnaient avec une des solutions de la firme en juin 2019 ; ils étaient toujours 73,86 % en novembre dernier. AMD ne reprend même pas deux points sur plus d’un an et demi, avec une part qui passe de 14,75 % à 16,53 % sur la période susmentionnée. Pour le marché des cartes graphiques, le paysage pourrait toutefois légèrement changer en 2021, grâce aux GPU RDNA 2 d’AMD et au retour d’Intel sur ce segment.

Enfin, la machine typique du gamer reste armée d’un processeur 4 cœurs avec une fréquence comprise entre 3,3 et 3,7 GHz, d’une GTX 1660 et de 16 Go de RAM. En outre, deux tiers des joueurs continuent de s’adonner à leur loisir en Full HD.

Source : Steam