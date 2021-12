Envie de fruits et légumes sans pesticides ? Asus a un appareil pour ça

Une fois n’est pas coutume, parlons cuisine et santé. Si vous êtes soucieux de votre alimentation, sachez qu’Asus a lancé une drôle de machine appelé PureGo PD100. Elle serait capable de détecter les pesticides et autres polluants « nocifs » présents dans l’eau. Le but n’est pas d’analyser la qualité de l’eau qui sort du robinet, mais plutôt de celle qui a servi à laver les fruits et légumes, pour, le cas échéant, les relaver jusqu’à obtenir une eau « saine ».

Chacun jaugera de la pertinence du concept mais après tout, cet appareil pourrait permettre à certains allergiques à la cuisine de contribuer à la préparation du repas – à leur manière.

D’ailleurs, Asus détaille toute la procédure à suivre. Dans un premier temps, il s’agit de « nettoyer la saleté de la surface des feuilles et des racines des fruits et légumes avec de l’eau ou des ustensiles » ; ensuite, de « faire tremper les fruits et légumes dans de l’eau propre pendant 2 à 3 minutes pour permettre aux pesticides ou autres résidus présents sur les légumes à feuilles, comme la poussière, de se dissoudre dans l’eau ».

C’est à la fin de cette étape que l’Asus PureGo entre en action : « Placez ASUS PureGo dans l’eau pour lancer la détection, en utilisant l’eau courante pour éliminer les pesticides ou les résidus sur les surfaces des fruits et légumes. L’indicateur annulaire du PureGo affiche en permanence la qualité de l’eau. La qualité de l’eau est indiquée par l’indicateur circulaire : lorsque l’indicateur annulaire est rouge ou orange, cela signifie qu’il y a encore des impuretés dans l’eau et que vous devez continuer à laver en répétant les étapes 2 (Trempage) à 4 (Test). Si l’indicateur annulaire devient vert, cela signifie que la qualité de l’eau de lavage est proche d’un niveau exempt de polluants ».

Une application dédiée

C’est dans l’ère du temps, Asus propose également une application dédiée qui affiche toutes les statistiques.

Terminons en précisant que ce PureGo PD 100 a des dimensions 102 x 98 x 47 mm et un poids de 180 grammes. Il possède une batterie de 1200 mAh et propose une recharge sans-fil. L’eau dans lequel il est immergé doit avoir une température comprise entre 8℃ et 35℃ ; son autonomie est de 6 heures.

Enfin, concernant la fiabilité des mesures, Asus rapporte que son PureGo PD100 peut détecter environ 70 % des pesticides utilisés aux États-Unis en 2020. Il semble pour l’instant réservé à ce marché et coute 199,99 dollars.