Unreal Engine 5.4 est disponible, la barre des 60 FPS en ligne de mire

Malgré l’Unreal Engine 5.3 qui était censé booster les consoles current-gen, les 60 images par seconde représentent toujours un palier difficile à atteindre pour les studios de jeux vidéo. Le moteur graphique Unreal Engine 5 ne leur a franchement pas été d’une grande aide dans cette lourde tâche puisqu’il souffre de problèmes de performances en se montrant très gourmand en ressources. La version 5.4 vise à atténuer ces soucis en diminuant les ressources graphiques nécessaires.

Cela vaut aussi bien pour les consoles que pour les PC. Les PS5 et Xbox Series X|S ont du mal à atteindre les 60 FPS. La solution est alors de sous-exploiter le moteur pour les atteindre comme Tekken 8. Les problèmes sont identiques pour les ordinateurs qui ont aussi besoin d’une configuration très musclée pour atteindre la barre symbolique des 60 IPS. Epic a alors réagi en dévoilant sa mise à niveau 5.4, qui améliore les performances globales tout en accentuant la qualité d’image.

Une panoplie de nouveautés pour garantir une meilleure qualité d’affichage

Les principales nouveautés mettent l’accent sur les performances et le rendu graphique :

Tessellation dynamique (doublement des triangles sur une scène donnée, permettant de rendre les surfaces plus lisses en captant mieux la lumière)

(doublement des triangles sur une scène donnée, permettant de rendre les surfaces plus lisses en captant mieux la lumière) Motion Design

Optimisation de rendu pour atteindre plus facilement les 60 FPS

D’autres nouveautés contenues dans la version 5.4 sont très nombreuses. Epic affirme également avoir apporté des améliorations dans la compilation des shaders, responsables de problèmes de stuttering (micro-freezes, ou bégaiements). Les prochains jeux devraient donc gagner en fluidité. Des technologies phares de l’UE5, comme Lumen, Nanite ou MetaHuman étaient époustouflantes de réalisme.

En revanche, de gros sacrifices devaient être faits, les rendant tout bonnement inaccessibles pour les consoles de jeu, et pour une grosse partie des PC. Epic a promis de les rendre moins gourmands, donnant ainsi la possibilité aux autres studios de s’en servir pour améliorer le rendu de leurs jeux vidéo.

Marvel 1943 : Rise of Hydra sera le premier titre vidéoludique à profiter de toutes ces améliorations, puisque Skydance New Media a eu accès à toutes ces technologies en avant-première. Sa sortie est prévue en 2025 et mettra en scène Captain America et Black Panther sur fond de seconde guerre mondiale. D’autres titres vidéoludique comptent passer à l’avenir sur UE5. C’est le cas de la suite de Cyberpunk 2077, qui abandonnera son moteur maison pour utiliser l’Unreal Engine 5.