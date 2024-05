Équipez-vous d’un surpuissant Mini-PC GEEKOM IT13 à prix mini grâce à ces codes promo

La puissance n’est pas liée à la taille. C’est ce que nous prouve les Mini-PCs de la marque GEEKOM. Dans des boitiers minuscules, vous trouverez tous les composants pour avoir un PC complet et ultra-performant. Montage vidéo, programmation, design, jeux, bureautique… Rien ne l’arrête. Et pour en profiter à petit prix, vous bénéficiez en ce moment de belles réductions.

Est-ce que vous connaissez le concept de Mini-PC ? C’est très simple. Au lieu de devoir installer une grosse tour sur votre bureau, vous n’avez qu’à installer un petit boîtier qui contient tous les composants d’un PC puissant. Vous n’avez qu’à y brancher un écran, un clavier et une souris pour qu’il fonctionne aussi bien que n’importe quel ordinateur. Vous avez donc un PC de bureau à la fois très performant mais aussi facile à déplacer si vous le souhaitez.

Le spécialiste du secteur est la marque GEEKOM qui offre des modèles avec des spécificités haut de gamme mais avec des tarifs très compétitifs. Et pour avoir un modèle encore moins cher, vous avez la possibilité d’utiliser un code promo qui vous offre 20% de réduction. Cerise sur le gateau, la marque offre même une garantie de 3 ans sur les Mini-PCs achetés depuis sa boutique officielle.

Ainsi, le Mini-PC GEEKOM Mini IT13 avec Intel Core i7-13620H, 32Go RAM et un SSD de 1 To SSD est normalement vendu à mais, avec le code promo tomsguideIT3, le prix tombe à seulement 559,20 euros, soit une baisse de prix de presque 140 euros !

En savoir plus sur le GEEKOM Mini IT13 Intel Core i7-13620H

Le GEEKOM Mini IT13 avec Intel Core i9-13900H, 32Go de RAM et un SSD de 2 To s’affiche lui à 849 euros sur le site officiel. Avec le code promo tomsguideIT3, le prix baisse de presque 170 euros pour passer à seulement 679,20 euros.

En savoir plus sur le GEEKOM Mini IT13 Intel Core i9-13900H

GEEKOM : Mini boitier et maxi puissance

La première chose qui frappe quand on voit le Mini-PC GEEKOM Mini IT13, c’est bien sûr la taille de son boitier. Ses dimensions sont minuscules : 117 mm x 112 mm x 49,2 mm. Et Geekom a réussi l’exploit de concevoir dans ce boitier un PC à la fois performant, équilibré et polyvalent.

Il est équipé de la puce Intel Core i7-13620H de 13ème génération accompagnée de 32 Go de RAM DDR4 pour faire tourner Windows 11 Pro. On y trouve aussi un disque dur SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 de 1 To. Côté connectique, on profite de 3 ports USB 3,2 Gen 2, 1 port USB 2,0, 2 ports USB4, 1 lecteur de carte SD, 1 prise casque 3,5 mm, 1 port LAN 2,5 GbE et même 2 ports HDMI 2.0. Et la connectivité n’est pas en reste avec du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2.

GEEKOM Mini IT13 Intel Core i7-13620H à moins de 560 euros

Le Mini-PC GEEKOM Mini IT13 propose une seconde configuration encore plus puissante avec le processeur 14 cœurs Intel Core i9-13900H qui permet une fréquence Turbo maxi de 5.40 GHz. Il est épaulé par 32Go de RAM. Côté stockage, on profite d’un SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 de 2 To. Pour le reste, rien ne change.