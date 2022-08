Far Cry 6 est jouable gratuitement pendant 4 jours

Si vous ne savez pas quoi faire ces prochains jours, sachez que Far Cry 6, le dernier opus de la franchise, paru en octobre dernier, est jouable gratuitement à partir d’aujourd’hui et jusqu’à lundi prochain. Plus précisément, Ubisoft vous permet de jouer gratuitement à la version complète de Far Cry 6 du 4 août 18:00 au 8 août à 18:00 heure locale. Cette offre est valable sur PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Google Stadia. Vous pouvez télécharger le titre dès maintenant pour être prêt à l’ouverture des serveurs.

Comme toujours ave ce genre de période d’essai, vous conserverez bien sûr votre progression si vous décidez ensuite d’acheter le jeu. Afin de vous convaincre de sortir la CB, Ubisoft accorde jusqu’à 50 % de remise sur le jeu complet et 35 % de remise sur le Season Pass.

Un jeu prenant en charge l’AMD FSR

Vous pouvez consulter les configurations requises pour jouer à Far Cry 6 sur PC dans une précédente actu. Sur cette plateforme, le titre bénéficie de reflets et d’ombres en ray tracing (mais pas sur consoles) ; il prend également en charge l’AMD FSR. Malheureusement, comme beaucoup de productions Ubisoft, ce Far Cry 6 souffrirait d’une piètre optimisation côté CPU. En revanche, il s’accommode bien des cartes graphiques Radeon RX 6000. Dans le cas où votre ordinateur ne répondrait pas aux exigences minimales, vous avez toujours l’opportunité de le lancer par le biais du GeForce Now de NVIDIA.

Naturellement, Far Cry 6 est toujours un jeu de tir à la première personne (FPS). Voici le synopsis :

« Bienvenue sur Yara, un paradis tropical figé dans le temps. Antón Castillo, dictateur de l’île, est bien décidé à rendre sa gloire d’antan à la nation, et son fils Diego suit les traces sanglantes de son père. Leur régime de terreur a déclenché une véritable révolution.

Incarnez Dani Rojas et rejoignez une guérilla moderne pour libérer Yara !

Combattez le régime de Castillo sur le plus grand terrain de jeu de Far Cry® à ce jour, entre la jungle, les plages et Esperanza, la capitale de Yara.

Utilisez des armes, des sacs à dos et des véhicules bricolés pour mettre un terme au régime impitoyable de Castillo. »

Source : Ubisoft