Far Cry 6 et Riders Republic seront jouables via le GeForce Now dès leur lancement

En fin de semaine dernière, Ubisoft a dévoilé les configurations recommandées pour jouer à Far Cry 6 sur PC et ce, dans différentes conditions, du 1080p à 30 images par seconde avec les réglages Low jusqu’en 4K Ultra avec le ray tracing activé. Si votre machine ne répond pas aux exigences minimales et que vous souhaitez quand même profiter du dernier opus de la franchise Far Cry, NVIDIA annonce que le titre sera présent sur son GeForce Now dès sa sortie le 7 octobre. Ce sera également le cas d’un autre jeu d’Ubisoft, Riders Republic, attendu le 28 octobre.

Bon, rien de très surprenant, étant donné qu’Ubisoft soutient le service de cloud gaming de NVIDIA ; l’entreprise y est fidèle depuis plusieurs années et n’a pas fait défection au printemps 2020, période au cours de laquelle pas mal d’éditeurs tels que Activision Blizzard, Bethesda ou encore 2K Games ont quitté le navire. Ainsi, la bibliothèque GeForce Now inclut tous les Assassin’s Creed, les Far Cry, The Division, etc.

30 minutes de gameplay sur la version PC de Far Cry 6

Un week-end gratuit Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Toujours dans le cadre de son partenariat avec Ubisoft, NVIDIA indique que « du 9 au 12 septembre, les membres de GeForce Now peuvent percer les défenses de leurs adversaires dans Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gratuitement, en préparation de la nouvelle mise à jour « Crystal Guard » » et bénéficier « d’une réduction allant jusqu’à 80 % sur le jeu pendant cette période afin de continuer à jouer une fois le week-end gratuit terminé ». Si la formulation laisse penser qu’il s’agit d’un privilège réservé aux membres GeForce Now, ce week-end gratuit sur Tom’s Clancy’s Rainbow Six Siege concerne en réalité tout ceux qui le souhaitent, sur PC, Xbox et PlayStation.

Enfin, à l’occasion du jeudi GFN, 10 jeux supplémentaires ont rejoint la bibliothèque GeForce Now. Parmi eux, Sheltered, offert par l’Epic Games Store jusqu’à jeudi prochain, mais pas Nioh en revanche. Vous trouverez la liste ci-dessous.

Bus Simulator 21 (Steam)

Dice Legacy (Steam,)

Sheltered (Epic Games Store)

Life is Strange: True Colors (Steam)

American Fugitive (Steam)

Cepheus Protocol (Steam)

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG (Epic Games Store)

Infinifactory (Steam)

POSTAL Redux (Steam)

Transport Fever 2 (Epic Games Store)