Far Cry 6 fait l’impasse sur le ray tracing sur consoles

Une décision motivée par la volonté de proposer du 4K à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series.

Dans une interview accordée à WCCFTech, Stephanie Brenham, programmeuse en chef de l’équipe 3D pour Far Cry 6, a indiqué que le ray tracing serait exclusif à la version PC du jeu (sous forme d’ombres et de réflexions hybrides) : les Xbox Series de Microsoft et PlayStation 5 ne proposeront pas de tels effets. Il transparait dans ses propos que pour les versions consoles du titre, l’équipe a préféré privilégier les performances.

Stephanie Brenham a déclaré : « Le ray tracing est une fonctionnalité réservée aux PC. Sur console, notre objectif a été de tirer parti des nouvelles capacités matérielles en optimisant les performances pour viser la 4K et atteindre les 60 images par seconde ».

Pas de FSR non plus

On suppose que l’absence du ray tracing sur consoles ne va pas chambouler les joueurs outre mesure ; surtout si cela permet d’assurer un framerate plus élevé. Les propos de Stephanie Brenham ont en revanche deux mérites : ils sous-entendent que les consoles actuelles ne sont pas encore assez puissantes pour gérer convenablement le ray tracing et surtout, que les gains visuels offerts par cette technologie ne justifient pas de sacrifier les performances.

Concernant le premier point, en dépit de l’argumentaire de Sony et de Microsoft vantant les fonctionnalités ray tracing de leurs consoles, celles-ci sont effectivement assez limitées en la matière. Rien d’anormal au regard des tarifs : les meilleurs cartes graphiques pour le ray tracing coûtent à elles seules plus cher que les consoles. En outre, même avec ses Radeon RX 6000, AMD accuse un net retard par rapport à NVIDIA : la Radeon RX 6900 XT se situe au niveau d’une RTX 3070 sur ce terrain.

Concernant le deuxième point, il faut reconnaître que sur bon nombre de jeux, par exemple Dirt 5 ou Call of Duty, le rapport amélioration visuelle / impact sur les performances du ray tracing, d’ailleurs souvent intégré que partiellement, est discutable. Les vidéos YouTube ci-dessous en témoignent, bien que la compression atténue la qualité du rendu.

Quoi qu’il en soit, pour Far Cry 6 version console, Ubisoft a fait le choix de faire l’impasse sur le ray tracing. Par contre, de manière plus surprenante, la version PC a aussi le privilège de l’AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR) qui aurait pourtant pu servir à booster les performances sur Xbox et PS5. En effet, sur PC, AMD argue d’une hausse de la fréquence d’images pouvant atteindre 46 %.

