Finalement, la RTX 3080 Ti embarquerait 20 Go de VRAM

Soit deux fois plus que la RTX 3080, qui se contente de 10 Go de GDDR6X.

Il faudra attendre les tests indépendants pour en avoir confirmation, mais les RX 6000 d’AMD concurrenceraient les RTX 3000 de NVIDIA sur le haut de gamme. Selon les données à disposition, il semble que la RX 6800 XT égale voire devance la RTX 3080. À ce titre, l’entreprise dirigée par Jen-Hsun Huang semble contrainte de réétudier ses options. Parmi les pistes évoquées : une RTX 3080 Ti. On supposait jusqu’à présent qu’elle embarquerait 12 Go de mémoire GDDR6X, soit un peu plus que les 10 Go de la RTX 3080 ; finalement, il serait question de 20 Go de mémoire.

C’est l’hypothèse avancée par Kopite7kimi, une source plutôt fiable. L’éventualité d’une carte avec 20 Go de mémoire vidéo n’est pas si étonnante : déjà au cours des semaines précédentes, des fuites évoquaient une RTX 3080 avec 20 Go de VRAM, désormais annulée. Pour certains, la raison de ce revirement était la suivante : face à la RX 6800 XT, une « simple » RTX 3080 gonflée en VRAM ne suffisait plus ; un modèle mieux armé sur d’autres aspects s’impose.

Les 10 Go de VRAM de la RTX 3080 sont insuffisants en 4K/Ultra pour le jeu Godfall

Une carte vendue environ 1000 dollars ?

Ce serait le cas de cette RTX 3080 Ti. Outre les 20 Go de GDDR6X, elle s’appuierait sur 10 496 cœurs CUDA, comme la RTX 3090. Celle-ci conserverait tout de même 4 Go de VRAM supplémentaires et probablement des fréquences GPU plus élevées.

Cette RTX 3080 Ti viendrait s’intercaler entre la RTX 3080 et la RTX 3090. Elle comblerait l’écart de prix important qui sépare les deux références : 800 dollars, puisque la RTX 3080 FE coûte 700 dollars et la RTX 3090 1500 dollars. Pour l’instant, cet intervalle est occupé par la RX 6900 XT d’AMD, venue jouer les trouble-fêtes avec son tarif de 999 dollars.