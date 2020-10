NVIDIA préparerait une RTX 3080 Ti avec 9 984 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X

Après l’évocation de RTX 3060 Ti et RTX 3060 en Chine, le spectre d’une nouvelle RTX 30xx rôde : celui de la RTX 3080 Ti. Cette dernière s’appuierait sur un GPU GA102-250. NVIDIA doterait cette référence de 9 984 cœurs CUDA et de 12 Go de mémoire GDDR6X. Cette RTX 3080 Ti se subsisterait à la supposée RTX 3080 avec 20 Go de VRAM, désormais annulée.

En fait, il est très probable que NVIDIA ait été contraint de revoir ses plans à cause des GPU Big Navi d’AMD. Au cours des jours précédents, deux fuites, dont l’une étayée par Igor Wallossek et nous-mêmes, ont suggéré que la RTX 3080 actuelle serait battue par la RX 6800 XT d’AMD. Sachant qu’il reste une RX 6900 XT en réserve, NVIDIA estime peut-être que sa gamme existante de RTX 30xx ne fera pas le poids face à l’armada que dévoilera AMD demain ; qu’il est indispensable d’apporter des troupes fraîches dans la bataille.

Bus de 384 bits, comme la RTX 3090

Ainsi, outre la toute récente RTX 3070, une RTX 3080 Ti, et également une RTX 3070 Ti, arriveraient en renfort sous peu. En plus d’un nombre de cœurs CUDA plus important que la RTX 3080 et un supplément de mémoire VRAM, la RTX 3080 Ti hériterait d’un bus mémoire de 384 bits, comme la RTX 3090, plutôt que de 320 bits. Le site VideoCardz a rassemblé les données à disposition dans le tableau ci-dessous.

Référence GPU Board (FE/REF) Cœurs CUDA Mémoire Statut RTX 3090 8nm GA102-300 PG136/132 SKU 10 10 496 24 Go G6X 384b Sortie le 24 septembre RTX 3080 Ti 8nm GA102-250 PG136/132 SKU ?? 9 984 12 Go G6X 384b Référence non confirmée RTX 3080 20 Go 8nm GA102-200 PG133/132 SKU 20 8 704 20 Go G6X Annulée RTX 3080 10 Go 8nm GA102-200 PG133/132 SKU 30 8 704 10 Go G6X 320b Sortie le 17 septembre RTX 3070 Ti 8nm GA102-150 PG133/132 SKU 35 7 424 10 Go G6X 320b Référence non confirmée RTX 3070 Ti 8nm GA104-400 PG142/141 SKU 0 6144 16 Go G6 256b Annulée RTX 3070 16 Go 8nm GA104-300 PG142/141 SKU 5 5888 16 Go G6 256b Annulée RTX 3070 8 Go 8nm GA104-300 PG142/141 SKU 10 5888 8 Go G6 256b Sortie le 29 octobre RTX 3060 Ti 8nm GA104-200 PG190 SKU 10 4864 8 Go G6 256b Lancement mi-novembre