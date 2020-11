Les 10 Go de VRAM de la RTX 3080 ? Insuffisants en 4K/Ultra pour le jeu Godfall

Difficile de le nier, AMD est tout sauf avare en matière de VRAM avec ses cartes graphique Big Navi ; l’entreprise a équipé ses trois références de 16 Go de mémoire GRRD6. Une caractéristique qui pourrait bien s’avérer déterminante pour les RX 6800 XT et RX 6800, opposées aux RTX 3080 et RTX 3070 de NVIDIA respectivement. En effet, ces dernières se contentent de 10 Go de mémoire GDDR6X dans le cas de la première, 8 Go de GDDR6 dans celui de la seconde. Insuffisant pour la 4K selon les développeurs de Godfall.

Dans une vidéo promotionnelle, Keith Lee, directeur général de CounterPlay Games, développeur du titre et partenaire d’AMD, vante les avantages des RX 6000 : Variable Rate Shading (VRS), ray tracing, Infinity Cache… Mais il en profite également pour déprécier indirectement la RTX 3080 de NVIDIA, en précisant que son jeu a besoin de 12 Go de VRAM pour fonctionner parfaitement en 4K/Ultra. Il manquerait donc deux petits Go de VRAM à la RTX 3080 pour satisfaire ces exigeances.

La solution : une RTX 3080 Ti avec 12 Go de VRAM ?

Du côté de NVIDIA, on affirme que les 10 Go de VRAM représentent une quantité de mémoire suffisante pour la génération actuelle et prochaine. Par conséquent, la société a préféré favoriser de la mémoire rapide mais onéreuse, la GDDR6X, plutôt que la quantité (pour la RTX 3080). Toujours est-il que des fuites ont mentionné l’existence d’une RTX 3080 avec 20 Go de VRAM, désormais annulée. Par contre, pour la RTX 3080 Ti, ce sont bien 12 Go de mémoire GDDR6X qui sont évoqués…

Nous verrons à l’avenir si 10 Go de VRAM s’avèrent suffisants, ou non. Dans le cas de Godfall, il ne faudra pas patienter très longtemps : le titre sort le 12 novembre prochain sur l’Epic Games Store. Gearbox, l’éditeur, a communiqué les configurations minimale et recommandée il y a peu.