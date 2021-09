Galax et Gainward listent des RTX 3060 munies d’un GPU GA104

En début de semaine dernière, une atypique carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 a fait son apparition dans la base de données GPU de TechPowerUp. Son signe distinctif ? Un GPU GA104, comme les RTX 3070, RTX 3070 Ti et RTX 3060 Ti plutôt que le traditionnel GPU GA106 propre à cette série sur le segment desktop. Deux entreprises bien connues, Gainward et Galax, ont finalement listé de telles cartes.

Gainward propose quatre référence GeForce RTX 3060 12 Go susceptibles d’embarquer un GPU GA106-300, GA106-302 ou GA104-150. Plus précisément, il s’agit des GeForce RTX OC/OCG avec un système de refroidissement à trois ventilateurs sur trois slots et des GeForce RTX 3060 DU/DUG à deux ventilateurs sur deux slots. Chez Galax, ce sont huit modèles en tout : GeForce RTX 3060 Gamer MAX OC, GeForce RTX 3060 Golden Master MAX OC, GeForce RTX 3060 Xing Yao MAX OC Forever Edition, et GeForce RTX 3060 MAX Xing Yao avec à chaque fois des variantes FG. Dans les deux cas, il semble que G désigne les modèles armés du GPU GA104 bien que cette distinction n’ait rien d’officiel.

Quelques exemplaires en Europe ?

Bien sûr, puisque ce GPU sert déjà pour trois références RTX Ampere, en utiliser certains pour la RTX 3060 n’a de sens que pour les pièces ayant des défauts. Le GA104 a une surface de 392 mm² et contient 17,4 milliards de transistors ; il offre jusqu’à 6144 cœurs CUDA. Le GA106 est nettement plus petit avec une surface de 276 mm². Il se compose de 13,25 milliards de transistors et propose jusqu’à 3584 cœurs CUDA. En conséquence, le coût de production du GA104 doit être sensiblement plus élevé que celui du GA106.

Ces modèles ne concernent que le marché chinois pour le moment. Nous verrons dans les prochains jours s’ils finissent par être commercialisés dans d’autres régions. Au vu des éléments mentionnés dans le paragraphe précédent, tout dépendra de la quantité de puces GA104 « défectueuses ».

Du côté des clients, obtenir une RTX 3060 dotée d’un GPU GA104-150 n’a rien de néfaste, au contraire. Avec sa plus grande surface que la GA106 et un nombre important de cœurs désactivés, ce GPU pourrait faire le bonheur des overclockeurs En outre, si l’on se réfère au passé, les GeForce RTX 2060 munies d’un GPU TU104 se montreraient légèrement plus performantes que celles équipées d’un GPU TU106 dans certaines charges de travail.

Source : Tom’s Hardware US