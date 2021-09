NVIDIA équipe certaines RTX 3060 de GPU GA104

D’étonnantes GeForce RTX 3060 sont venues grossir la base de données de TechPowerUp : les cartes graphiques s’arment de GPU GA104 ; or, cette référence s’appuie normalement sur un GPU GA106. Officiellement, le GA104 se destine pour sa part aux RTX 3060 Ti / RTX 3070 / RTX 3070 Ti.

Les GPU GA104 et GA106 ne font pas du tout la même taille : le GA104 a une surface de 392 mm² contre 276 mm² pour le GA106. Cela se traduit par une quantité de transistors nettement supérieure pour le premier : 17,4 milliards contre 13,25 milliards. Bien sûr, en matière de spécifications finales, ces variantes de RTX 3060 ne diffèrent pas du modèle d’origine. Elles possèdent également 3584 cœurs CUDA, 112 cœurs Tensor et 28 cœurs RT. Ainsi, elles n’exploitent qu’une petite partie du GPU GA104 (42 % des cœurs sont désactivés). En effet, si le GPU GA106 possède physiquement 3840 cœurs CUDA, 120 cœurs Tensor et 30 cœurs RT, le GPU GA104 autorise jusqu’à 6144 cœurs CUDA, 192 cœurs Tensor et 48 cœurs RT.

Comme pour les GeForce RTX 2060 KO

Ce genre de pratique est assez courante pour écouler des GPU ne répondant pas aux exigences des gammes auxquelles ils se destinent. NVIDIA avait fait de même avec sa précédente génération, Turing, notamment pour les GeForce RTX 2060 KO, lesquelles mélangent des GPU TU106 et TU104. Pour ces références, l’écart de performance entre les deux versions est anecdotique dans les jeux. Néanmoins, dans quelques charges de travail, principalement de rendu sous Blender, les GeForce RTX 2060 TU104 s’avèrent un peu plus performantes. L’avenir nous dira si ces RTX 3060 GA104 se montrent elles aussi légèrement plus véloces dans certains scénarios.

Actuellement, ces RTX 3060 GA104 se trouvent essentiellement en Chine.

