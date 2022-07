Game on AMD : des cartes graphiques Radeon et des processeurs Ryzen en promo

AMD nous a informés, avec quelques jours de retard, du lancement d’une promotion à durée limitée baptisée Game on AMD. Celle-ci « offre aux joueurs du monde entier de superbes offres pour s’équiper des dernières et meilleures technologies pour profiter de leurs jeux favoris. Cet événement, qui a débuté le 25 juillet comprend plusieurs annonces allant jusqu’au 5 août et propose des économies sur de nombreux produits AMD, comme les cartes graphiques Radeon RX Série 6000 ou les processeurs Ryzen Série 5000 éligibles ».

Crédit : AMD

Bien sûr, les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 Series ou ordinateurs de bureau et portables Radeon RX Série 6000 éligibles achetés dans le cadre Game on AMD permettent également de profiter des bundles Radeon Raise the Game et Radeon Raise the Game : Fully Loaded. Le premier accorde des copies des jeux Sniper Elite 5, Saints Row et Forspoken lors de l’acquisition d’une Radeon RX 6000. Le second cible les PC desktop / portables et propose aussi trois jeux : toujours Sniper Elite 5 et Saints Row, mais Evil Genius 2 à la place de Forspoken. Vous pouvez consulter tous les détails dans les actus consacrées à ces deux bundles.

AMD référence quatre Ryzen 7000 sur son site web

Un Ryzen 5 5600 à 165 euros, une RX 6600 à 300 euros

Pour en revenir à notre thématique du jour, Game on AMD, la société centralise de nombreuses offres en cours concernant des processeurs Ryzen 6000 et des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000.

Actuellement, les trois promotions les plus alléchantes sont une Sapphire RX 6700 10G à 400 euros chez TopAchat, un processeur Ryzen 5 5600 à 165 euros chez Rue du Commerce, une PowerColor RX 6600 Fighter 8G (et non 10G) à 300 euros du côté de LDLC. Le site classe les promotions par détaillants ou directement pas modèles. Ce n’est pas précisé, mais on suppose que les offres sont mis à jour quotidiennement.