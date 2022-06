AMD référence la Radeon RX 6700 sur son site

En début de mois, des clichés d’inédites cartes graphiques Radeon 6700 signées Sapphire ont été publiés. AMD a officiellement référencé cette solution sur son site. Mais si Sapphire nommait cette nouvelle venue « Radeon 6700 », y compris sur les boîtes d’emballage, AMD l’appelle plutôt Radeon RX 6700. C’est à l’évidence la bonne désignation, puisque Sapphire a désormais rajouté « RX ».

Crédit : AMD Crédit : Sapphire

Nous vous en parlions dans la précédente actu, les deux Radeon RX 6700 de Sapphire sont des jumelles de la carte minière GPRO X080 lancée en novembre 2021 – sorties d’affichage en plus. Les spécifications renseignées par la marque correspondent à celles d’AMD.

Test Radeon RX 6950XT, 6750XT et 6650XT : plus rapides, plus chères, plus énergivores

36 UE et 10 Go de GDDR6

Cette Radeon RX 6700 mobilise un GPU Navi 22 avec 36 unités de calcul / 2304 processeurs de flux. AMD communique des fréquences références jeu / Boost de respectivement 2174 MHz et 2450 MHz ; les deux cartes de Sapphire profitent donc d’un léger OC d’usine. Enfin, pour la VRAM, on retrouve 80 Mo d’Infinity Cache et 10 Go de GDDR6 cadencés à 16 Gbit/s sur un bus de 160 bits. La bande passante mémoire est ainsi de 320 Go/s.

Enfin, étrangement, vous l’aurez peut-être remarqué, la date de lancement qui apparaît sur le site d’AMD pour cette référence est le 9 juin 2021.

Gamme Radeon RX 6000

Carte graphique Radeon GPU Processeurs de flux VRAM Vitesse mémoire TBP RX 6950 XT 7nm Navi 21 KXTX 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 335W RX 6900 XT LC 7nm Navi 21 XTXH 5120 16 Go G6 256b 18 Gbit/s 330W RX 6900 XT 7nm Navi 21 XTX 5120 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 XT 7nm Navi 21 XT 4608 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 300W RX 6800 7nm Navi 21 XL 3840 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 250W RX 6750 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 192b 18 Gbit/s 250W RX 6700 XT 7nm Navi 22 XT 2560 12 Go G6 192b 16 Gbit/s 230W RX 6700 7nm Navi 22 XL 2304 10 Go G6 160b 16 Gbit/s 175W RX 6650 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 128b 17,5 Gbit/s 180W RX 6600 XT 7nm Navi 23 XT 2048 8 Go G6 128b 16 Gbit/s 160W RX 6600 7nm Navi 23 XL 1792 8 Go G6 128b 14 Gbit/s 132W RX 6500 XT 6nm Navi 24 XT 1024 4 Go G6 64b 18 Gbit/s 107W RX 6400 6nm Navi 24 XL 768 4 Go G6 64b 16 Gbit/s 53W

Sources : AMD, Sapphire