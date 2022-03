Geekbench recense un Core i9-12900HX à 16 cœurs / 24 threads

Si l’on se fie à diapositive d’Intel détaillant la gamme mobile Alder Lake, la série Alder Lake H doit accueillir, à terme, des processeurs à 55 W de PBP (Processor Base Power). Ce seuil rehaussé permettrait des fréquences plus élevées que pour les puces à 45 W de PBP mais autoriserait surtout des configurations à 8 P-cores et 8 E-cores, soit du 16 cœurs / 24 threads comme dans la gamme desktop. Rappelons qu’actuellement, les Core i9 et Core i7 Alder Lake pour les PC portables ont 14 cœurs / 20 threads au mieux. Fin février, 9550pro évoquait un Core i9-12980HX à 16 cœurs / 24 threads dans un message Twitter. Geekbench recense maintenant un tel spécimen. Il ne s’appelle cependant pas Core i9-12980HX mais Core i9-12900HX.

Le processeur, présent dans un système Lenovo sous Windows 11, affiche une fréquence de base de 2,4 GHz et une fréquence Boost de 4,9 GHz. L’ordinateur réalise un score de 1921 points en mono-cœur et de 15 974 points en multicœurs. Le Core i9-12900H affiche des résultats moyens d’environ 14 400 points en multicœurs. Grâce à ses deux P-cores supplémentaires, la mouture HX devance le porte-étendard actuel de 11 % environ.

Aussi un Core i7-12650HX

Outre ce Core à 16 cœurs / 24 threads, un autre processeur Alder Lake H-55 a également été évoqué, le Core i7-12650HX ; celui-ci aurait 14 cœurs / 20 threads, comme les Core i7 et Core i9 officiels. Sa plus-value reste ainsi à déterminer. Enfin, vous l’aurez remarqué sur la diapositive, dans le cas des puces mobiles en 8+8, l’ajout de deux cœurs CPU se fait au détriment de 64 unités d’exécution pour l’iGPU Xe-LP.

Processeur Cœurs / Threads P-cores E-cores Fréquence Boost UE iGPU PBP i9-12900HX 16C/24T 8 8 ~4,9 GHz 32 (?) 55 W / À déterminer i9-12900HK 14C/20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115W i9-12900H 14C/20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115W i7-12800H 14C/20T 6 8 4,8 GHz 96 45 / 115W i7-12700H 14C/20T 6 8 4,7 GHz 96 45 / 115W i7-12650HX 14C/20T 6 8 À déterminer 32 (?) 55 W / À déterminer i7-12650H 10C/16T 6 4 4,7 GHz 64 45 / 115W i5-12600H 12C/16T 4 8 4,5 GHz 80 45 / 95W i5-12500H 12C/16T 4 8 4,5 GHz 80 45 / 95W i5-12450H 8C/12T 4 4 4,4 GHz 48 45 / 95W