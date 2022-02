Intel préparerait un Core i9-12980HX à 16 cœurs / 24 threads

Deux P-cores en plus que le Core i9-12900, au prix d’un TDP en hausse et d’un iGPU avec moins d’UE.

La gamme Intel Alder Lake mobile comprend actuellement des références réparties dans trois séries : H-Series, P-Series et U-Series. Les Core i9-12900HK et Core i9-12900H, actuels porte-étendards, possèdent 14 cœurs / 20 threads : 6 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont. Ils pourraient prochainement perdre leur statut au profit du Core i9-12980HX.

Cette puce mobile aurait deux P-cores supplémentaires, soit une configuration 16 cœurs / 24 threads.

Pour l’instant, seul le Core i9-12900 desktop et ses déclinaisons proposent un tel nombre de cœurs / threads. Lors de l’officialisation de ses gammes Alder Lake mobiles, Intel a publié des diapositives bornant la gamme aux processeurs Alder Lake H-45. Or, des fuites plus anciennes évoquaient une catégorie supplémentaire, Alder Lake H-55, autorisant du 8+8 ; c’est à celle-ci que le Core i9-12980HX appartiendrait.

Un iGPU à 32 UE

Pour l’instant, le Core i9-12980HX n’est pas officiel mais plusieurs éléments tendent à confirmer son existence. En revanche, rien sur la date de lancement. Outre les spécifications évoquées ci-dessus, le processeur aurait un iGPU Xe-LP à 32 unités d’exécution. L’ajout de deux cœurs CPU supplémentaires se ferait donc au détriment des cœurs graphiques (le Core i9-12900H a 96 UE). Enfin, la puce utiliserait un socket BGA1964-ADL-S.

Processeur Cœurs / Threads P-Cores E-Cores Fréquence Boost Unités d’exécution iGPU PBP / MTP i9-12980HX 16C / 24T 8 8 ? 32 (?) 55 / TBC W i9-12900HK 14C / 20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115 W i9-12900H 14C / 20T 6 8 5,0 GHz 96 45 / 115 W i7-12800H 14C / 20T 6 8 4,8 GHz 96 45 / 115 W i7-12700H 14C / 20T 6 8 4,7 GHz 96 45 / 115 W i7-12650H 10C / 16T 6 4 4,7 GHz 64 45 / 115 W i5-12600H 12C / 16T 4 8 4,5 GHz 80 45 / 95 W i5-12500H 12C / 16T 4 8 4,5 GHz 80 45 / 95 W i5-12450H 8C / 12T 4 4 4,4 GHz 48 45 / 95 W

Rappelons que les AMD Ryzen 9 6980HX et Ryzen 9 6980HS, les références de la gamme Ryzen 6000 Rembrandt les mieux armées, possèdent 8 cœurs / 16 threads.

