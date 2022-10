Gigabyte caractérise 22 processeurs Raptor Lake

À ce stade, Intel n’a lâché que six processeurs Raptor Lake dans la nature, lesquels seront domesticables à partir du 20 octobre prochain. Personne n’en doutait, mais la treizième génération de Core ne se limitera pas à ces six exemplaires. Après le leaker Extreme Player, qui avait divulgué les spécifications de 14 processeurs Raptor Lake-S en août dernier, au tour de Gigabyte de dévoiler ce qui nous attend dans les prochains mois : la marque a référencé 22 processeurs.

On dénombre trois Core i3, neuf Core i5, cinq Core i7 et cinq Core i9. La liste de Gigabyte ne renseigne pas le nombre de cœurs CPU. En revanche, elle dévoile le type de cœurs CPU : comme le préfigurait une ancienne diapositive, la gamme va bien mélanger des Core Raptor Lake et des Core Alder Lake. Gigabyte communique également les TDP, lesquels sont compris entre 35 W (modèle T) et 125 W (modèle KF).

13e génération de Core… partiellement

Les spécifications – dont certaines hypothétiques – des 22 processeurs sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Processeur Architecture Configuration Fréquencedebase FréquenceBoost CacheL3 iGPU TDP CoreI9-13900KF Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 Mo N/A 125W CoreI9-13900K Raptor Lake B0 8P+16E/32T 3,0 GHz 5,8 GHz 36 Mo UHD770 125W CoreI9-13900F Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz À déterminer 36 Mo N/A 65W CoreI9-13900 Raptor Lake B0 8P+16E/32T 2,0 GHz À déterminer 36 Mo UHD770 65W CoreI9-13900T Raptor Lake B0 8P+16E/32T 1,1 GHz À déterminer 36 Mo UHD770 35W CoreI7-13700KF Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 Mo N/A 125W CoreI7-13700K Raptor Lake B0 8P+8E/24T 3,4 GHz 5,4 GHz 30 Mo UHD770 125W CoreI7-13700F Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz À déterminer 30 Mo N/A 65W CoreI7-13700 Raptor Lake B0 8P+8E/24T 2,1 GHz À déterminer 30 Mo UHD770 65W CoreI7-13700T Raptor Lake B0 8P+8E/24T 1,4 GHz À déterminer 30 Mo UHD770 35W CoreI5-13600KF Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 Mo N/A 125W CoreI5-13600K Raptor Lake B0 6P+8E/20T 3,5 GHz 5,1 GHz 24 Mo UHD770 125W CoreI5-13600 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,7 GHz À déterminer 24 Mo UHD770 65W CoreI5-13600T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,8 GHz À déterminer 24 Mo UHD770 35W CoreI5-13500 Alder Lake C0 6P+8E/20T 2,5 GHz À déterminer 24 Mo UHD770 65W CoreI5-13500T Alder Lake C0 6P+8E/20T 1,6 GHz À déterminer 24 Mo UHD770 35W CoreI5-13400F Raptor Lake B0 / Alder Lake C0 6P+4E/16T 2,5 GHz 4,6 GHz 20 Mo N/A 65W CoreI5-13400 Raptor Lake B0 / Alder Lake C0 6P+4E/16T 2,5 GHz À déterminer 20 Mo UHD770 65W CoreI5-13400T Alder Lake C0 6P+4E/16T 1,3 GHz À déterminer 20 Mo UHD770 35W CoreI3-13100F Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz À déterminer 12 Mo N/A 58W CoreI3-13100 Alder Lake H0 4P+0E/8T 3,4 GHz À déterminer 12 Mo UHD770 60W CoreI3-13100T Alder Lake H0 4P+0E/8T 2,5 GHz À déterminer 12 Mo UHD770 35W

