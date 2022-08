Les spécifications de 14 processeurs Raptor Lake-S dévoilées

Au cours des semaines passées, le dénommé Extreme Player a publié plusieurs tests préliminaires d’échantillons d’ingénierie de processeurs Core i9-13900KF, Core i7-13700K et Core i5-13600K sur Bilibili. Cette source, à l’évidence fiable, communique désormais une partie de la gamme de processeurs Intel Raptor Lake-S. La liste comporte 14 références, du Core i9 au Core i3. Extreme Player prévient que les caractéristiques sont celles du moment et donc susceptibles de changer avant le lancement ; une assertion qui vaut probablement plus pour les fréquences que pour le nombre de cœurs CPU.

Crédit : Extreme Player

Sans surprise, cette treizième génération desktop serait jalonnée par les trois processeurs Raptor Lake-K susmentionnés. Du côté des Core i7 et Core i9, Extreme Player fait uniquement mention de diverses déclinaisons des Core i9-13900 et Core i7-13700. La famille des Core i5 inclut en revanche trois références distinctes : Core i5-13600, Core i5-13500 et Core i5-13400. Contrairement aux Core i5 de la gamme Alder Lake-S, tous ces Core profitent de l’architecture hybride. Les deux premiers seraient des 14 cœurs / 20 threads (8+6), le dernier un 10 cœurs / 16 threads (6+4). Enfin, le Core i3-13100 se contenterait de 4 P-cores, pour une configuration 4 cœurs / 8 threads.

Et les fréquences Turbo ?

Comme mentionné ci-dessus, il est probable que la gamme Raptor Lake-S finale soit un peu plus étoffée. En outre, vous l’aurez constaté, Extreme Player n’a pas révélé une donnée importante : les fréquences Turbo. Trois explications possibles : il ne les connaît pas, il les garde pour plus tard, ou alors elles ne sont pas encore bien définies. Rappelons que cette 13e génération de Core pourrait proposer un mode super-mode Turbo à 350 watts.

Les processeurs Raptor Lake desktop sont attendus à la mi-octobre.

Processeur Cœurs / Threads P-Cores E-Cores TDP (PL1) Core i9-13900K(F) 24C /32T 8 16 125W Core i9-13900(F) 24C/32T 8 16 65W Core i7-13700K(F) 16C/24T 8 8 125W Core i7-13700(F) 16C/24T 8 8 65W Core i5-13600K(F) 14C/20T 6 8 125W Core i5-13600 14C/20T 6 8 65W Core i5-13500 14C/20T 6 8 65W Core i5-13400 10C/16T 6 4 65W Core i3-13100 4C/8T 4 – 60W

