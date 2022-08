GOG offre le jeu STASIS jusqu’à jeudi

Dès à présent et jusqu’à jeudi prochain 15 heures, GOG offre le jeu STASIS. C’est un jeu appartenant aux genres aventure-horreur, science-fiction et point-and-click, paru en 2015, développé et édité par The Brotherhood.

Voici le descriptif : « STASIS est un jeu d’aventure-horreur et de science-fiction en point-and-click, bénéficiant d’une perspective isométrique unique. STASIS mêle un scénario terrifiant à un gameplay d’aventure un brin rétro. Associez des objets, interagissez avec des ordinateurs et résolvez des énigmes dans une atmosphère réaliste.

Dans un futur proche, John Maracheck se réveille d’une stase dans un vaisseau spatial visiblement abandonné. Il doit repousser ses limites physiques et émotionnelles pour résoudre les mystères qui l’entourent.

La femme et la fille de John ont disparu alors que le Groomlake s’enfonce de plus en plus dans le méthane bleuté nimbant Neptune. John souffre et son temps est compté. »

Soldes GOG

Le soft, qui propose des graphismes en 2D isométrique, n’est pas gourmand. Un simple dual core à 2 GHz associé à une carte graphique NVIDIA GeForce 205 / AMD Radeon HD 3400 Series et 2 Go de RAM suffisent à le faire fonctionner. STASIS occupe 2,8 Go d’espace disque. Pour récupérer une copie gratuite, rendez-vous sur la plateforme GOG.

La gratuité de STASIS coïncide avec le début des soldes de la plateforme. Celles-ci se termineront le 5 septembre prochain. GOG renseigne plus de 3500 offres avec des remises allant jusqu’à 90 %. Vous pouvez par exemple obtenir Darkest Dungeon au prix de 3,49 euros, la Mafia Trilogy pour 23,99 euros, Disco Elysium contre 13,99 euros, Batman Arkham Knight Premium Edition pour 10 euros ou encore Deux Ex Human Revolution Director’s Cut contre 2,99 euros.