GTA 6 : la sortie sur PC serait bien plus proche que prévu, une date se précise

Les joueurs PC pourraient finalement profiter de GTA 6 bien plus tôt que ce que laissait présager l’historique de Rockstar Games. Plusieurs sources évoquent désormais une fenêtre de lancement particulièrement rapprochée de la sortie sur consoles.

© Rockstar Games

La version PC de Grand Theft Auto 6 pourrait être commercialisée au cours du premier trimestre 2027. Selon des informations rapportées par le média GamesBeat, quatre sources au fait des projets de Rockstar Games et de Take-Two Interactive ont confirmé cette période de lancement sous couvert d’anonymat.

Une annonce vraiment sérieuse ?

Si cette période se confirme, l’écart entre la sortie du jeu sur consoles, fixée au 19 novembre, et son arrivée sur PC serait d’environ deux à quatre mois. Ce délai est plus court que ceux observés lors des précédentes sorties du studio.

À titre de comparaison :

Grand Theft Auto IV était sorti sur PC environ sept mois après les consoles (avril 2008 sur consoles, décembre 2008 sur PC).

était sorti sur PC environ sept mois après les consoles (avril 2008 sur consoles, décembre 2008 sur PC). L.A. Noire avait été adapté six mois plus tard (mai 2011 sur consoles, novembre 2011 sur PC).

avait été adapté six mois plus tard (mai 2011 sur consoles, novembre 2011 sur PC). Grand Theft Auto V avait demandé environ un an et demi d’attente (septembre 2013 sur consoles, avril 2015 sur PC).

avait demandé environ un an et demi d’attente (septembre 2013 sur consoles, avril 2015 sur PC). Red Dead Redemption 2 était arrivé sur PC un peu plus d’un an après son lancement initial (octobre 2018 sur consoles, novembre 2019 sur PC).

Une sortie globale déjà retardée

Cette perspective de date rejoint des déclarations antérieures d’acteurs de l’industrie. En février 2025, le PDG de Corsair Gaming, Andrew Paul, avait indiqué aux investisseurs qu’il s’attendait à une sortie PC au « début de l’année 2026 », à une époque où le jeu visait encore une sortie console à l’automne 2025. Le décalage d’un an subi par le jeu conserve cette même proportion. Plus récemment, Andy Robinson, du média VGC, a mentionné dans son podcast que la hausse du prix des consoles incitait Rockstar à accélérer le déploiement sur PC, malgré une augmentation du coût des composants ces derniers mois.

Enfin, l’année 2027 correspond également à la période ciblée pour le lancement du mode multijoueur en ligne de GTA 6, d’après des propos tenus par le PDG de Twitch, Dan Clancy. Il reste à établir si la sortie de la version PC et celle du mode multijoueur coïncideront.