Hitman 3 et Everspace 2 débarquent sur le GeForce Now

En début d’année, NVIDIA a annoncé que 23 jeux rejoignaient son service de cloud gaming GeForce Now en janvier. Parmi eux, quelques absents, et non des moindres : Hitman 3 et Everspace 2 notamment.

Voici la liste de jeux ajoutés hier sur le GeForce Now transmise par NVIDIA :

Everspace 2

HITMAN 3

Redout: Space Assault

Gloomhaven (Steam)

Night of Full Moon (Steam)

RIFT (Steam)

Spellbreak (Steam)

Quatre nouveautés

Redout : Space Assault, Night of Full Moon et RIFT étaient déjà mentionnés dans la précédente liste. Ce n’était pas le cas de Hitman 3, Everspace 2, Gloomhaven et Spellbreak.

Hitman 3 est disponible depuis le 20 janvier sur l’Epic Games Store. « La mort attend. L’agent 47 revient dans HITMAN 3, marquant la conclusion dramatique de la trilogie du monde de l’assassinat ». Notez que le jeu doit normalement accueillir du ray tracing à une date ultérieure.

Everspace 2 « est un jeu de tir spatial effréné pour un joueur avec de l’exploration, du butin et des éléments de jeu de rôle. Découvrez une histoire palpitante se déroulant dans un monde ouvert finement élaboré, rempli de secrets et de dangers, qui sera le théâtre de votre quête d’humanité ». Le titre est proposé en accès anticipé sur Steam.

Lui aussi en accès anticipé sur Steam, Gloomhaven est « l’adaptation numérique du célèbre jeu de société », un « mélange de Tactical-RPG et de dungeon-crawling ».

Enfin, Spellbreak « est un jeu multijoueur d’action et de sorcellerie où vous libérez le mage de bataille qui sommeille en vous. Adaptez la magie élémentaire à votre style de jeu et lancez de puissantes combinaisons de sorts pour dominer les autres joueurs sur les Hollow Lands ».

Tous ces titres ne semblent pas excessivement gourmands, en tout cas en ce qui concerne leurs exigences minimales. Quoi qu’il en soit, vous avez la possibilité d’y jouer via le GeForce Now sur PC, Android, Chromebook. NVIDIA propose toujours son service dans une version gratuite, limitée à des sessions de jeu d’une heure. Le catalogue complet est consultable ici.