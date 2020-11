Intel et IO Interactive optimisent Hitman 3 pour les processeurs ‘8 cœurs et plus’

Intel souhaite apparemment optimiser l’efficience de l’agent 47 lorsqu’il opère sur des machines armées de processeur 8 cœurs ou plus. En effet, l’éditeur IO Interactive a publié un communiqué dans lequel il annonce un partenariat avec Intel pour la version PC du soft. L’objectif : « fournir les meilleures performances et optimisations possibles pour nos joueurs PC dans Hitman 3 ».

Plus précisément, le studio indique « travailler à l’optimisation du jeu en vue de son lancement et au-delà, avec des mises à jour, des ajustements et des améliorations à venir tout au long de 2021 […]. Ces optimisations comprennent l’amélioration de Hitman 3 pour les joueurs PC équipés de processeur à 8 cœurs et + ; par exemple vous pourrez découvrir une foule plus dense à Dubaï ou faire l’expérience de possibilités de destruction plus complexes dans Dartmoor ». Le soft profitera également du Variable Rate Shading (VRS) ainsi que du ray tracing ; néanmoins ce dernier sera implémenté plus tard en 2021.

Battle Royale : notre sélection des incontournables et des « disparus »

Le huitième opus de la saga

Cette formule « PC players with 8+ core CPUs » a de quoi intriguer, puisque ce Hitman 3 doit débarquer le 20 janvier 2021. Or, les processeurs Intel Rocket Lake-S, attendus dans le courant du premier trimestre, devraient se borner à 8 cœurs au maximum. Nos confrères de Tom’s Hardware US rapportent avoir contacté Intel à ce sujet. Si l’entreprise apporte des précisions intéressantes nous mettrons à jour cette actu.

En ce qui concerne Hitman 3, il s’agira de la « troisième et dernière partie de la trilogie World of Assassination » inaugurée en 2016 par Hitman et poursuivie par Hitman 2 en 2018. Plus globalement, il correspond au huitième opus de la série.