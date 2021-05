HTC présentes ses casques VR Vive Pro 2 et Vive Focus 3

À l’occasion de la VIVECON 2021, HTC annonce deux nouveaux casques de réalité virtuelle, les Vive Pro 2 et Vive Focus 3. Le premier est un casque VR à utiliser avec un PC ; le second est un casque VR autonome. Ce sont des modèles haut de gamme qui ciblent principalement les entreprises.

Dans cette optique HTC a mis en place un écosystème complet, le Vive Business. HTC le définit comme « une suite complète de logiciels et de services qui répond aux besoins des entreprises […]. Quelle que soit la taille de l’organisation, VIVE Business est évolutif et sécurisé, ce qui facilite le déploiement, la maintenance, le support à distance, les besoins en formation et bien plus encore ».

HTC Vive Pro 2

Le Vive Pro 2 s’arme d’une paire d’écrans LCD RGB. Ceux-ci ont une définition 2448 x 2448 pixels par œil ce qui donne 4896 x 2448 pixels combinés ; pour la comparaison, le Vive Pro d’origine a une définition combinée de 2880 x 1600 pixels. La fréquence de rafraîchissement s’élève désormais à 120 Hz et le champ de vision (FOV) passe à 120 degrés contre 110 degrés pour la première édition. Afin de rester dans les limites du DisplayPort 1.2, HTC précise avoir travaillé en collaboration avec AMD et NVIDIA autour du DSC (Display Stream Compression, une technologie de compression sans perte du flux vidéo). HTC recommande une carte graphique NVIDIA GeForce RTX ou AMD Radeon série 5000 pour profiter du 120 Hz.

En matière de design, ce Vive Pro 2 est similaire au Vive Pro d’origine. Il conserve l’ajustement de la distance des verres ainsi qu’un IPD, des écouteurs et une sangle ajustables. Enfin, il est compatible avec les accessoires Vive Pro et SteamVR.

Disponible en précommande, le Vive Pro 2 sera distribué à partir du 3 juin prochain. HTC propose le casque seul à un prix de 739 euros et le kit complet avec Base Station 2.0 et contrôleurs à 1399 euros.

HTC Vive Focus 3

Le Vive Focus 3 a une définition et un FOV identiques à ceux du Vive Pro 2 ; en revanche, la fréquence de rafraîchissement est 90 Hz. Un SoC Qualcomm Snapdragon XR2 refroidi activement donne vie à ce casque autonome.

Contrairement au Vive Pro 2, le Vive Focus 3 a droit à un lifting. Celui-ci a permis à HTC de réduire son poids de 20 % par rapport au précédent modèle grâce à l’utilisation d’alliage de magnésium à la place du plastique.

Le Vive Focus 3 sera disponible à partir du 24 juin au tarif de 1180 euros.

Source : HTC