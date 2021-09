iiyama dévoile un nouveau moniteur 28 pouces avec dalle IPS

iiyama étoffe son catalogue avec le Prolite XUB2893UHSU, un moniteur 28 pouces muni d’une dalle IPS, UHD (3840 x 2160). Elle offre un taux de contraste de 1000:1, une luminosité maximale de 300 cd/m² et un temps de réponse gris à gris de 3 ms. La fréquence de rafraîchissement est de 60 Hz.

La dalle couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et 72 % du NTSC et bénéficie d’une conception bord à bord selon iiyama. La connectique se limite à un port HDMI et un DisplayPort ainsi que 4 ports USB. En matière d’ergonomie, l’écran est réglable en haut (130 mm), pivote à 90°, a un angle de rotation de 90° (45° de chaque côté) et un angle d’inclinaison de 23° en avant / 5° en arrière. Le moniteur a une consommation typique de 39,5 W et une consommation en veille et éteint de 0,5 W. Notez la présence d’une paire de haut-parleurs de 2 W.

Comparatif : quel est le meilleur moniteur gamer ?

Spécifications

Le tableau ci-dessous rassemble quelques-unes des spécifications présentes sur la page consacrée au XUB2893UHSU sur le site de iiyama. La firme n’a pas communiqué de tarif dans son communiqué de presse.

Design 3 côtés sans bordure Diagonale 28″, 71cm Matrice dalle IPS Technologie LED, finition mate, opacité 25% Résolution native 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel UHD) Le ratio d’aspect 16:9 Luminosité 300 cd/m² Contraste 1000:1 Contraste dynamique 80M:1 Temps de réponse (GTG) 3 ms Angle de vision horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° Couleurs supportées 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB : 100% ; NTSC : 72%) Fréquence horizontale 30 – 135kHz Surface de travail H x L 620,93 x 341,28 mm, 24,4 x 13,4″ Taille du pixel 0,16 mm Couleur mate, noir Entrée signal HDMI x1

DisplayPort x1 USB HUB x4 (v.3.0 x2 (DC5V, 900mA) & v.2.0 x2 (DC5V, 500mA)) HDCP oui Prise casque oui

LG Display et AU Optronics planchent sur des écrans 480 Hz