Intel a gardé en réserve un troisième GPU Arc à 16 cœurs Xe

Un GPU ACM-G12 évoqué dans des correctifs publiés lors de l’annonce des GPU ACM G-10 et ACM-G11

La semaine dernière, Intel a officialisé deux GPU Arc Alchemist, les ACM-G10 et ACM-G11. Le premier autorise 8 cœurs Xe et le second 32. La firme aurait conservé dans ses cartons un troisième GPU Arc avec 16 cœurs Xe : le GPU ACM-G12.

Ce GPU ne sort pas de nulle part. À la mi-mars, une troisième variante de GPU DG2, la DG2-256, avait déjà été mentionnée. Officiellement, Intel n’utilise pas la dénomination DG2 mais tous ces noms désignent bien sûr les mêmes choses. Les mentions de l’ACM-G12 sont apparues peu après l’annonce des cartes graphiques Arc Alchemist pour ordinateurs portables. Ce GPU pourrait toutefois cibler uniquement le segment desktop.

GPU Arc Alchemist : surface et nombre de transistors

La moitié des unités / cœurs du GPU ACM-G10

Comme indiqué par sa désignation, qui suit un ordre chronologique plutôt que logique, la puce propose 256 Xe Vector Engines et 2048 cœurs FP32. Les spécifications du bus mémoire restent inconnues pour l’heure, mais on peut s’attendre à un bus de 128 ou 192 bits. Les premières solutions équipées d’un tel GPU n’arriveront vraisemblablement pas avant cet été.

GPU ACM-G10 ACM-G12 ACM-G11 Désignations anciennes / alternatives SOC1/DG2-512/DG2-G10 SOC3/DG2-256/DG2-G12 SOC2/DG2-128/DG2-G11 Architecture Xe-HPG Xe-HPG Xe-HPG Nœud de fabrication TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Surface die 406 mm² À déterminer 157 mm² Nombre de transistors 21,7 milliards À déterminer 7,2 milliards Xe Cores 32 16 8 Xe Vector Engines / unités d’exécution 512 256 128 Cœurs FP32 4096 2048 1024 Quantité maximale mémoire 16 Go GDDR6 À déterminer 8 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit À déterminer 96 Séries Arc Alchemist A700 Desktop/Laptop

A500 Laptop A500 Desktop ? A300 Laptop

A300 Desktop

