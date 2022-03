L’Intel Arc A350M à l’épreuve de Fire Strike et de Time Spy

Un ordinateur portable Samsung Book Pro 2 doté de ladite carte et d’un Core i7-1260P.

Lors de sa présentation d’hier, Intel a seulement évoqué les performances de l’Arc A370M, mais pas celles de la plus modeste Arc A350M. Harukaze5719 fournit quelques résultats sur 3DMark Fire Strike et Time Spy.

La carte est installée au sein d’un ordinateur portable Samsung Book Pro 2. Le processeur est un Core i7-1260P (12 cœurs / 16 threads ; 4 cœurs Golden Cove et 8 cœurs Gracemont). L’Arc 350M hérite d’un GPU ACM-G11 avec 6 Xe-Cores soit 768 cœurs FP32. Son TDP est compris entre 25 et 35 W (mode performance). La carte graphique possède 4 Go de mémoire GDDR6.

Une carte optimisée pour DirectX 12

Au mieux, le GPU réalise 7318 points sur FireStrike (DirectX 11) et 3197 points sur TimeSpy (DirectX 12). Nos confrères de VideoCardz ont récupéré les résultats obtenus par d’autres graphiques dans la base de données de Notebookcheck afin de jauger des performances de l’A350M.

Carte graphique GPU 3DMark Fire Strike

1080p DirectX11 3DMark Time Spy

1440p DirectX12 GeForce RTX 3050 NVIDIA GA107 (2048 cœurs) 12 196 4647 GeForce MX 570 NVIDIA GA107 (2048 cœurs) ? 3610 GeForce GTX 1650 Ti Max-P NVIDIA TU117 (1024 cœurs) 10 082 3682 Radeon RX 5300M AMD Navi 14 (1408 cœurs) 10 387 3567 GeForce GTX 1650 Max-P NVIDIA TU117 (1024 cœurs) 8152 3430 Arc A350M INTEL DG2 (768 cœurs) 7318 3197 GeForce GTX 1650 Ti Max-Q NVIDIA TU117 (1024 cœurs) 8564 3139 GeForce GTX 1650 Max-Q NVIDIA TU117 (1024 cœurs) 7853 2998 GeForce MX 550 NVIDIA TU117 (1024 cœurs) ? 2470 Iris Max INTEL DG1 (768 cœurs) 6297 1879

Sur TimeSpy, l’Arc A350M se situe légèrement devant la GeForce GTX 1650 Ti Max-Q mais reste derrière la GeForce MX 570 notamment. La situation lui est moins favorable sous DirectX 11. Les résultats témoignent en tout cas de nets progrès par rapport à l’Iris Max DG1.

