Intel Alder Lake : DDR5-4800, PCIe 5.0, hausse de 20 % de performances en mono-cœur

Intel a présenté sa onzième génération, Rocket Lake, la semaine dernière. Mais de nouveau, ces puces se font voler la vedette par leurs successeurs, les Alder Lake. Il faut dire que sur le papier, celles-ci sont un peu plus enthousiasmantes : elles bénéficieront d’une architecture hybride associant deux types de cœurs CPU, seront gravées en 10 nm et prendraient en charge la DDR5 et le PCIe 5.0. De nouvelles diapositives confirment ces données et affichent de nouvelles promesses.

La première serait une hausse des performances en mono-cœur de 20 % par rapport à la précédente génération. Ce gain serait dû aux cœurs CPU Golden Cove et au passage au nœud SuperFin 10 nm. Le support du PCIe 5.0 et de la DDR5 semble bien d’actualité. Plus précisément, les Alder Lake géreraient 16 lignes PCIe 5.0 et 4 lignes PCIe 4.0. Ils supporteraient aussi la DDR5-4800.

La gamme Alder Lake mobile dévoilée : des TDP de 5 à 55 W et de 5 à 16 cœurs CPU

Socket LGA1700

Cette douzième génération introduira un nouveau socket, le LGA1700, plus grand que le LGA1200. Les processeurs débarqueraient avec des chipsets série 600. Le site VideoCardz a rassemblé toutes les données dans le tableau ci-dessous.