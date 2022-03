Les cartes graphiques Intel ARC Alchemist dotées d’un GPU DG2-512 débarqueront en mai, au plus tôt

AMD, Intel et NVIDIA lanceront de nouveaux produits dans les semaines à venir, notamment des cartes graphiques, et au petit jeu de qui trouvera les bonnes dates, au tour d’Igor Wallossek de faire sa prédiction. Bon, étant donné la rigueur de l’individu, notre confrère n’a pas regardé dans une boule de cristal pour obtenir ses informations mais les a plutôt glanées auprès de sources fiables. Dans un article publié il y a quelques heures, Igor annonce plusieurs choses. Premièrement, que NVIDIA n’a effectivement plus l’intention de proposer une GeForce RTX 3070 Ti 16 Go ; deuxièmement, que les modules de mémoire GDDR6X à 21 Gbit/s qui équipent la GeForce RTX 3090 Ti sont à l’origine du retard du futur porte-étendard des RTX 3000 ; troisièmement, que les cartes graphiques Intel ARC Alchemist les plus performantes n’arriveront pas avant mai.

Officiellement, Intel tiendra sa promesse et lancera bien des GPU Arc Alchemist au premier trimestre. Seulement cette assertion ne vaut que pour quelques cartes pour ordinateurs portables. Pour les références desktop, l’entreprise table sur le deuxième trimestre, sans avoir toutefois défini de date précise. Il ne faudrait pas s’attendre à voir débarquer les SKU 1 à 3, c’est-à-dire ceux basés sur le GPU DG2-512, avant mai, au plus tôt, selon Igor Wallossek. Plus que des problèmes de production, Intel rencontrerait aurait des difficultés avec ses pilotes graphiques.

Elden Ring est là, le pilote day-0 promis par Intel, toujours pas

Des puces mémoire GDDR6X capricieuses

Concernant le retard de la GeForce RTX 3090 Ti, initialement censée débarquer fin janvier mais qui est désormais attendue pour la fin de ce mois de mars, Igor Wallossek évoque « des problèmes de disponibilité générale » pour les puces mémoire de 2 Go en GDDR6X. Le rendement de Micron pour de telles puces serait assez faible, et celles-ci seraient également sujettes à des problèmes de surchauffe.

Les Radeon RX 6X50 XT Refresh débarqueraient le 20 avril

