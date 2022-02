Intel détaille son mineur Bonanza Mine : jusqu’à 40 TH/s pour 3600 W

Un système qui regroupe 300 puces BMZ1, lesquelles sont gravées en 7 nm et ont une superficie de 14,16 mm².

Comme promis, Intel a profité de l’ISSCC 2022 (International Solid State Circuit Conference) pour détailler Bonanza Mine, un système de minage de cryptomonnaies. Cette machine rassemble 300 ASIC à faible consommation appelés BMZ1. Le « 1 » indique qu’il s’agit de la première génération. Intel propose déjà des puces de deuxième génération, BMZ2, à certains clients (BLOCK, Argo Blockchain et GRIID Infrastructure) mais n’a fourni aucun détail à leur sujet. Le système de minage présenté embarque donc des puces BMZ1, 300 en tout ; il fournit jusqu’à 40 TH/s et consomme 3600 W.

Les BMZ1 se présentent sous la forme de boîtier FCLGA (Flip-Chip Land Grid Array) de 7 x 7,5 mm. Le die d’une puce mesure 4,14 x 3,42 mm, ce qui représente une surface de 14,16 mm². En raison de leur petite taille, il est possible d’en fabriquer 4000 sur un seul wafer. Concernant la finesse de gravure, Intel se contente de renseigner du 7 nm sans plus de précision quant au nœud de gravure utilisé (7 nm Intel 4 ? Intel 7 ? 7 nm de TSMC ?)

Une puce BMZ1

Quatre cartes garnies de 75 ASIC

Chaque ASIC possède 258 moteurs miniers, lesquels représentent 90 % de sa surface ; leur tension de fonctionnement est de seulement 355 mV. Un ASIC est réglé à des fréquences allant de 1,35 GHz à 1,6 GHz, consomme en moyenne 7,5 W, et affiche des performances d’environ 137 GH/s.

Ces ASIC sont regroupés par paquet de 75 dans une carte de hachage (board hash) contrôlée par un FPGA. Un système Bonanza Mine intègre 4 cartes, ce qui donne bien 300 ASIC en tout.

Comme rapporté en début d’article, la puissance totale du système s’élève à 40 TH/s de moyenne (entre 34,5 TH/s et 47,7 TH/s précisément) pour une consommation de 3600 W.

Cela peut sembler beaucoup, mais d’après notre confrère de Tom’s Hardware US, c’est en fait loin d’être extraordinaire. Pour la comparaison, il rapporte que l’Antmienr S19j Pro 104T de Bitmain offre 104 TH/s pour 3068 W ; le plus récent S19j XP culmine à 140 TH/s pour 3010 W. Gageons qu’Intel tentera de se montrer plus compétitif avec ses BMZ2.